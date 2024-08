Il existe de nombreuses preuves pour soutenir la notion d'un boom de l'IA.

DeepL est devenu la startup allemande la plus valorisée en matière d'IA, dépassant les deux milliards de dollars américains. La concurrence des géants comme Google Translate et ChatGPT a dû relever son jeu. "Ils ont amélioré avec le temps, mais nous aussi", déclare le fondateur de DeepL, Kutylowski, dans une interview podcast.

La startup allemande DeepL s'est fait un nom en fournissant des traductions de qualité supérieure dans 33 langues. Même les concurrents américains établis comme Google Translate et ChatGPT ont dû relever leur jeu. "Ils ont amélioré avec le temps, mais nous aussi", déclare le fondateur de DeepL, Jarek Kutylowski, dans le podcast ntv "Startup - Maintenant dis la vérité". Le fondateur de DeepL évoque également des signes de bulle de l'IA, certains attentes n'étant pas satisfaites, selon lui.

ntv.de : Il a fallu du temps pour obtenir une interview avec vous. Pourquoi avez-vous évité le feu des projecteurs ?

Jarek Kutylowski : Notre principale préoccupation a été le développement du produit et de la technologie. Je ne suis pas un orateur public et je crois en l'importance de se concentrer sur une chose à la fois.*

Et maintenant vous êtes ouvert à la discussion ?

Maintenant que l'entreprise a atteint une certaine taille, elle fait partie de l'écosystème. Je suis heureux de contribuer maintenant.*

DeepL vaut maintenant plus de deux milliards d'euros et est la startup allemande la plus valorisée en matière d'IA. Cela vous rend-il fier ?

Oui, dans une certaine mesure. Mais je suis plus fier de l'impact que nous avons. Beaucoup de gens ont exprimé comment notre service a amélioré leur vie, leur permettant de travailler efficacement dans un environnement international malgré leurs compétences linguistiques Perfect.*

Mais cela signifie également une grande responsabilité. Des dizaines de millions de personnes dépendent de votre produit. Les gouvernements, les entreprises et les médias font partie de vos utilisateurs. En êtes-vous conscient ?

Nous avons eu depuis le lancement de DeepL en 2017 l'engagement de fournir des traductions de haute qualité. Notre mission a été de maintenir un niveau élevé et de s'assurer que les traductions peuvent être fiables.*

Vos nouveaux modèles ont surpassé les modèles de la concurrence, y compris Google et ChatGPT, dans des tests internes.

La qualité de nos traductions a toujours été la meilleure dans ce domaine. Notre engagement dans la recherche et la poursuite de la qualité de l'IA est la raison de cela.*

Pourtant, comment une petite startup de Cologne peut-elle surpasser des entreprises américaines multimillionnaires en termes de performance ?

Nous ne sommes plus une petite startup. Nous avons actuellement plus d'un millier d'employés et avons une présence mondiale. En considérant les efforts des grandes entreprises technologiques dans le domaine de la traduction, elles font face au défi de résoudre plusieurs problèmes. Nous nous concentrons uniquement sur la traduction, tirant parti de notre héritage européen et de notre passion pour les langues.*

Vous inquiétez-vous que Microsoft ou Google continuent à s'améliorer et vous surpassent ?

Ils se sont améliorés, oui, mais nous aussi. Je suis confiant quant à notre position.*

Dans une interview récente, vous avez déclaré un "point de basculement dans le boom de l'IA". Les entreprises commencent à faire la différence entre la publicité et les solutions d'IA fiables et sécurisées ayant une réelle valeur commerciale. Est-ce un défi pour votre concurrence ?

*Nos clients ont exprimé ces sentiments et c'est également un développement que nous observons. Après l'excitation initiale, nous devons évaluer les vrais problèmes que l'IA peut résoudre. Dans le cas des traductions, bien que certains contenus puissent être traduits automatiquement, d'autres nécessitent une intervention humaine pour les documents critiques. Les mêmes considérations doivent être faites lors de l'évaluation du potentiel des différentes solutions d'IA.

Le paysage actuel de l'IA montre-t-il des signes de bulle ?

Il y a Certainly des indications de bulle. Après le boom initial, il y a généralement une phase de déception.*

Quels considéreriez-vous comme preuve de bulle ?

C'est une évolution naturelle dans le développement de chaque technologie. Après l'enthousiasme initial, il y a inévitablement une période de désillusion.*

Janna Linke a parlé avec Jaroslaw Kutylowski. L'interview a été éditée pour une meilleure compréhension et une meilleure cohérence. Vous pouvez écouter l'intégralité de la conversation dans le podcast ntv "Startup - Maintenant complètement honnête".

La liste suivante présente les réalisations de DeepL qui ont fait de lui la startup allemande la plus valorisée en matière d'IA, surpassant des concurrents comme Google Translate et ChatGPT.

Malgré les améliorations apportées par ces concurrents, le fondateur de DeepL, Jarek Kutylowski, déclare qu'ils ont également amélioré leur technologie.

Lire aussi: