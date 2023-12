Il était venu ici pour être en sécurité, mais il s'avère que ce n'était pas le cas : Des personnes en deuil se souviennent d'un médecin syrien tué lors d'un tremblement de terre en Turquie

Il a été enterré la semaine dernière. En milieu de matinée, le soleil d'hiver projetait de longues ombres tandis que le corps du docteur Bahig Dwedari était transporté vers une tombe fraîchement creusée dans sa ville d'adoption de Reyhanli, dans le sud de la Turquie, avec les corps de sa femme, Rania, de sa sœur, Iman, et de sa fille, Dima. Ils ont tous été tués lors du tremblement de terre qui a frappé la région le 6 février, a déclaré le neveu du médecin, Shareef Dwedari, et ils ont été enterrés le même jour, dans la même tombe.

Des hommes se sont rassemblés pour se recueillir, et un jeune garçon a lu un passage du Coran, la voix brisée par l'émotion.

"Il a aidé beaucoup de gens pendant la guerre et, comme mon père est mort, il est devenu comme un père pour moi. Il a même fait la présentation officielle à la famille de mon épouse, ce qui est très important dans notre culture", a déclaré Shareef Dwedari. "Tout le monde allait le voir pour lui demander de l'aide.

Dwedari était un médecin réputé dans sa ville natale d'Idlib, en Syrie, mais lorsque les combats se sont intensifiés là-bas, il s'est réfugié en Turquie en 2016, selon son neveu et ses collègues. Peu après son départ, l'hôpital Ibn Sina où il travaillait a été touché par une frappe aérienne.

Une fois en Turquie, Dwedari a travaillé dans un hôpital géré par Orient for Human Relief à Reyhanli, près de la frontière syrienne, où il a prodigué des soins à des milliers de réfugiés syriens venus chercher la sécurité et une aide médicale, selon un ami et collègue qui a travaillé avec lui en Turquie.

En Syrie, les médecins sont souvent le fondement de la communauté, et la mort d'un seul d'entre eux peut avoir un impact considérable sur la population syrienne. En juin 2022, au moins 945 membres du personnel médical avaient été tués en Syrie, la plupart à la suite d'attaques du régime du président syrien Bachar el-Assad et de son allié russe, selon l'organisation Physicians for Human Rights, basée à New York.

"Il était toujours souriant, il ne demandait qu'une petite somme pour une consultation, et si vous ne pouviez pas payer, il donnait de son temps gratuitement", a déclaré l'ami, qui a travaillé avec Dwedari à l'hôpital Orient et qui travaille maintenant pour l'Union of Medical Care and Relief Organizations, une ONG basée en Suisse. Il a demandé à ce que son nom ne soit pas utilisé pour des raisons de sécurité.

Sur la tombe, l'imam a entamé le Dur, la prière funéraire islamique traditionnelle, avec les pleureuses répétant "amen" à l'unisson, ponctué par le chant d'un coq.

Il faudra attendre longtemps avant que les pierres tombales ne soient installées sur les lieux de sépulture en Turquie, mais les proches des personnes enterrées savent où elles se trouvent. D'autres tombes récemment creusées étaient ornées d'oliviers ou de romarins solitaires.

Au fur et à mesure que les tombes se remplissent, certaines personnes en deuil s'éloignent peu à peu, tandis que d'autres s'accroupissent au bord de la tombe, visiblement bouleversées.

"Tous ceux qui connaissaient le docteur l'aimaient", a déclaré Mohammed Jamal, un patient de Dwedari. "Il était venu ici pour être en sécurité, mais il s'avère que ce n'est pas le cas.

En Syrie, la semaine dernière, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré avoir vu "la destruction de communautés entières, la souffrance indicible des gens, ainsi que le courage et la détermination des survivants et des intervenants".

Tedros a déclaré que plus d'une décennie de guerre dans la région a laissé des villes détruites et abandonnées, et que les systèmes de santé n'étaient pas en mesure de faire face à une situation d'urgence d'une telle ampleur. L'OMS fournit des soins à certains survivants et a lancé un appel de 43 millions de dollars pour soutenir la réponse en Turquie et en Syrie.

L'OMS a également expédié des médicaments et des fournitures dans les deux pays touchés afin de prendre en charge plus d'un demi-million de personnes, y compris pour des interventions chirurgicales urgentes. Elle a également travaillé avec M. Assad pour autoriser des points d'accès transfrontaliers supplémentaires, qui complètent l'aide à la Syrie qu'elle avait déjà mise en place avant le tremblement de terre.

"La phase de recherche et de sauvetage touche à sa fin, mais pour l'OMS, la tâche de sauver des vies ne fait que commencer", a déclaré M. Tedros.

Janelle Chavez de CNN a contribué à ce reportage.

