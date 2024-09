- Il est très enthousiaste pour les Jeux paralympiques.

Le prince Christian (18), héritier du trône danois, encourage l'équipe du Danemark aux Jeux paralympiques de Paris. La Cour royale danoise a partagé des photos du jeune membre de la famille royale sur Instagram, accompagnées de la légende, "Aujourd'hui, Son Altesse Royale le Prince héritier se trouve à Paris pour encourager les athlètes danois et assister à leurs compétitions. Jusqu'à présent, il a assisté à du rugby en fauteuil roulant et du tennis de table."

De nombreuses images ont montré le fils du roi Frederik X. (56) et de la reine Mary (52) lors de différents événements sportifs. Le post a également révélé, "Jusqu'à présent, les Paralympiens danois ont remporté quatre médailles - une en or, une en argent et deux en bronze."

Dans les commentaires sous le post, les fans ont exprimé leur joie. L'un d'eux a écrit, "Le charmant et jeune Prince héritier est tout autant un symbole du Danemark que ses parents, le roi Frederik et la reine Mary." Un autre a déclaré, "C'est rassurant de voir le Prince héritier soutenir nos athlètes." Un follower enthousiaste a remarqué, "Il est le portrait craché de sa mère !" Et un autre a crié, "Notre fringant Prince héritier, et c'est un plaisir de le voir nous soutenir ainsi."

Prochaine expédition solitaire en Afrique

Ce voyage en Afrique marque la première grande expédition solo à l'étranger pour le jeune prince danois. Selon un communiqué du palais du 30 août, Christian est prêt à partir pour une expédition à l'étranger qui débutera le 4 septembre.

"Le Prince héritier passera une période importante en Afrique de l'Est, travaillant sur deux fermes. Ses activités comprendront des tâches pratiques et administratives et lui donneront des aperçus des efforts de conservation locaux. Le Prince héritier est prévu pour revenir au Danemark en décembre", a déclaré le communiqué, révélant l'un de ses projets pendant son année sabbatique après le lycée.

Bien que les détails supplémentaires de ce voyage privé restent confidentiels, le palais a confirmé que c'est une tradition ancrée pour les héritiers du trône danois de passer de longues périodes à l'étranger pendant leur jeunesse, ce qui leur permet de "grandir et d'explorer le monde".

Dans le passé, le roi Frederik a participé à une expédition avec des nomades mongols en 1986 et a travaillé dans un vignoble en Californie pendant un an en 1989. La reine Margrethe II., alors princesse, a voyagé en Extrême-Orient et en Amérique du Sud dans les années 1960.

L'influence de sa mère est évidente dans la nature supportive du prince Christian envers les athlètes danois. Son enthousiasme lors des Jeux paralympiques reflète sa propre passion pour les sports.

À son retour de son expédition en Afrique, le prince Christian est censé partager ses histoires avec sa mère, qui a également effectué des voyages solo similaires pendant sa jeunesse.

