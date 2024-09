- Il est rare que les drones soient absents <unk> Le secrétaire d'État donne des informations.

Généralement, lors d'instances présumées d'invasions de drones dans une zone commerciale à Brunsbüttel, comme rapporté par la secrétaire d'État à l'Intérieur Magdalena Finke, elle a affirmé qu'il s'agissait généralement d'instances de méprise. Les preuves suggèrent que de nombreuses occurrences impliquaient des avions, des hélicoptères, des satellites, des illuminations ou des objets célestes, a expliqué Finke au Comité de l'Intérieur et des Affaires juridiques du Parlement de l'État de Kiel. "Surtout la nuit, les méprises sont particulièrement probables en raison de la falta de perception de la profondeur et principalement dans des conditions de visibilité défavorables", a-t-elle ajouté.

Finke a révélé que des drones commerciaux ont été identifiés à certaines occasions, et les opérateurs ont été détectés par les forces impliquées. Cependant, dans certains cas, il est resté incertain avec une assurance absolue si des drones non identifiés avec des conceptions et des origines ambiguës avaient survolé la zone industrielle. Les investigations se poursuivent.

En conséquence, il y a eu moins d'intrusions de drones pendant la période d'enquête.

Enquête sur l'espionnage

Selon "Der Spiegel", des vols de drones ont été signalés au-dessus du parc ChemCoast à Brunsbüttel autour du début août. Jusqu'à quatre drones ont été signalés sur le site depuis le 8 août sur plusieurs nuits.

Compte tenu des soupçons d'espionnage pour des "fins de sabotage", le parquet de Flensburg, qui traite des questions de sécurité de l'État, a ouvert une enquête. Diverses sources médiatiques ont suggéré la Russie comme suspect possible.

Finke a souligné l'importance de renforcer la coopération entre les États fédéraux et les autorités fédérales en matière de défense contre les drones.

