Il est probable que les États-Unis vont accuser la Russie d'ingérence dans leurs élections.

17:35 Un violent incendie se déclare dans la zone d'exclusion radioactive de Tchernobyl

Un violent incendie s'est déclaré dans la zone d'exclusion radioactive entourant l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. L'incendie embrase actuellement une zone d'environ 20 hectares, selon le gouverneur de la région de Kiev, Ruslan Kravchenko. Heureusement, les niveaux de radiation restent dans des limites acceptables. Plus de 200 pompiers, dont 50 soldats, luttent courageusement contre les flammes et ont réussi à les contenir en partie. L'origine de l'incendie reste inconnue. Les températures élevées et la sécheresse prolongée ont considérablement accru le danger d'incendie dans la région nord de Kiev.

17:07 Des pertes humaines signalées sur un marché de Donetsk : les occupants et les Ukrainiens s'accusent mutuellement

Des rapports préoccupants font état de pertes humaines sur un marché dans la ville ukrainienne de Donetsk, occupée par la Russie. Les autorités d'occupation affirment qu'au moins trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées suite au bombardement par les troupes ukrainiennes. Cependant, le chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Denis Pushilin, affirme que ce sont les forces ukrainiennes qui ont bombardé le marché, tuant deux hommes et une femme, et endommageant un bus. Les médias d'État russes partagent des vidéos et des photos montrant des dommages importants sur le marché. Ces allégations ne peuvent être confirmées de manière définitive. Les troupes ukrainiennes, quant à elles, accusent l'ennemi, affirmant : "Chaque action n'a pour but que la présentation ; la vie humaine ne signifie rien pour eux."

16:43 Des départs de Kyiv confirmés, le successeur de Kuleba pourrait être son premier adjoint

Le Parlement ukrainien a ratifié les démissions de quatre ministres, selon la Verkhovna Rada. Malheureusement, le Parlement n'a pas encore traité la lettre de démission présentée par le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Le président Volodymyr Zelensky devrait proposer un remplaçant plus tard dans la journée. Le premier adjoint de Kuleba, Andriy Sybiha, est considéré comme un candidat sérieux. L'analyste politique Volodymyr Fesenko estime qu'un changement pourrait intervenir, mais que la politique étrangère de l'Ukraine restera globalement inchangée.

16:21 Lukashenko gracie 30 prisonniers politiques

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a libéré 30 activistes de l'opposition condamnés pour avoir participé à des activités de protestation. L'administration présidentielle affirme qu'ils ont présenté une demande de grâce, reconnu leur culpabilité et exprimé des remords, promettant de mener une vie conforme à la loi. Selon le ministère de l'Intérieur, ces allégations ne peuvent être confirmées. Ce groupe est composé de 23 hommes et sept femmes, dont de nombreuses mères d'enfants en bas âge. Le média russe en exil "Meduza" rapporte que l'opposition biélorusse à l'étranger avait précédemment soumis des listes de prisonniers gravement malades au gouvernement de Minsk via des intermédiaires. De nombreux prisonniers de cette liste ont été graciés. Les membres de l'opposition en exil se réjouissent de la libération, mais restent sceptiques quant à un changement de cap. La répression politique et la torture en Biélorussie continuent, affirme la dirigeante de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya, considérée comme la véritable vainqueur des élections présidentielles de 2020. Plus d'informations disponibles ici.

15:55 Tragédie à Lviv : une frappe aérienne russe tue une famille entière

Une frappe aérienne russe présumée à Lviv a entraîné la mort de presque tous les membres d'une famille, selon la ville. Parmi les sept personnes décédées figurent une femme de 43 ans et ses trois filles âgées de 7, 18 et 21 ans, selon le maire Andrij Sadovyi. Elles ont trouvé la mort dans leur propre résidence. Seul le père a survécu, mais il est dans un état critique, selon l'Université catholique ukrainienne. "La Russie sauvage est en train d'exterminer les Ukrainiens et leurs familles. Les Russes traitent nos enfants comme des dommages collatéraux", écrit Sadovyi.

15:41 Scholz défend le déploiement de missiles américains : "L'inaction mettrait en danger la paix ici"

Le chancelier Scholz défend les partisans du déploiement de missiles américains en Allemagne. "Nous faisons cela pour protéger la paix ici et prévenir la guerre", affirme le politique du SPD. "Nous cherchons uniquement à dissuader les éventuels agresseurs." La Russie se renforce constamment en armes, principalement des missiles, depuis des années, révèle Scholz. Le président Poutine a également violé les traités de désarmement tels que le traité FNI et déployé des missiles à Kaliningrad, qui n'est qu'à 530 kilomètres de Berlin par air. "L'inaction passive face à cela serait irresponsable." Suite à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, les États-Unis et le gouvernement allemand ont convenu de déployer à nouveau des missiles américains plus puissants sur le sol allemand à partir de 2026. La nouvelle alliance Sahra Wagenknecht (BSW) et l'AfD s'opposent fermement à cela, considérant cela comme une course aux armements dangerous qui menace la sécurité de l'Allemagne. Des critiques ressurgissent également au sein du SPD. Plus de détails sont disponibles ici.

14:55 Corée du Sud et Nouvelle-Zélande exigent un retrait "sans équivoque" de la RussieLa Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, lors de leur premier sommet en neuf ans, ont condamné l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Dans une déclaration conjointe, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon exigent que la Russie "se retire immédiatement, complètement et sans équivoque" des territoires internationalement reconnus de l'Ukraine. Ils ont également critiqué l'alliance militaire renforcée entre la Corée du Nord et Moscou. Yoon souligne qu'il est "plus important que jamais" que des pays comme la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande montrent leur unité "pendant cette phase critique où les puissances autoritaires continuent de poser des menaces".

14:21 Zelensky explique le remaniement ministériel : "Nous avons besoin d'énergie fraîche"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky explique que son pays a besoin de "nouvelle énergie" alors qu'il discute d'un remaniement ministériel important. En réponse à une question sur les raisons de ce remaniement, Zelensky déclare : "Nous avons besoin de nouvelle énergie." Ces mesures sont liées au renforcement de l'État dans divers secteurs." L'Ukraine se défend contre l'attaque de la Russie depuis deux ans et demi. Zelensky ajoute qu'il est "très reconnaissant" envers les ministres et l'ensemble du cabinet.

13:47 L'armée allemande met en œuvre le système : Comment l'IRIS-T SLM protège l'Europe des missilesL'IRIS-T SLM n'est pas nouveau pour l'Ukraine. Pour intercepter plus de missiles russes, le nombre de systèmes déployés dans le pays passera de quatre à dix. Une livraison est reportedly prévue. L'armée allemande prévoit également d'utiliser l'IRIS-T dans le Schleswig-Holstein.

13:21 La Russie affirme avoir pris un autre village près de la ville ukrainienne de PokrovskLa Russie affirme avoir pris un autre village près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Le ministère de la Défense russe affirme que l'armée a "libéré complètement" le village de Karliwka, à environ 30 kilomètres de Pokrovsk. Pokrovsk sert de hub logistique pour l'armée ukrainienne. Les troupes ukrainiennes se retirent depuis des mois face à l'avancée russe dans la région.

12:59 L'Ukraine : la Crimée "bondée de systèmes de défense aérienne"Les occupants russes de la Crimée utilisent tous les moyens disponibles pour défendre le pont de Kerch, selon le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, comme le rapportent Defense Express sur la télévision nationale ukrainienne. Des systèmes courts et longs, y compris S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus et Pantsir-S1, sont reportedly utilisés. La Crimée est "bondée de systèmes de défense aérienne" car elle a à la fois une signification pratique et symbolique pour les occupants, déclare Pletenchuk. Le pont de Kerch, un projet prestigieux du leader du Kremlin Vladimir Poutine, relie la Russie du Sud à la péninsule illégalement annexée et est une voie d'approvisionnement cruciale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Les combats autour du pont se poursuivent, et Kiev a répété à plusieurs reprises son intention de libérer la péninsule. Le pont est un point stratégique.

12:32 Poutine annonce la visite de Xi au sommet du BRICS en RussieLe président russe Vladimir Poutine a annoncé que le président chinois Xi Jinping assistera au prochain sommet du BRICS en Russie en octobre. "Comme convenu, nous attendons le président chinois Xi Jinping au sommet du BRICS", a déclaré Poutine lors d'une réunion avec le vice-Premier ministre chinois Han Zheng sur la marge du Forum économique de l'Est à Vladivostok. Il a également proposé une "réunion de travail bilatérale" avec Xi. Fondé en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, le groupe a été rejoint plus tard par l'Afrique du Sud en 2010 et des pays comme les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran cette année. Les nations du BRICS se considèrent comme un contrepoids aux États occidentaux et se réuniront pour un sommet dans la ville russe de Kazan du 22 au 24 octobre. Le Kremlin espère renforcer son influence et forge des alliances économiques plus étroites. Moscou et Pékin ont renforcé leur partenariat stratégique depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

11:43 Baerbock rend hommage à son homologue ukrainien sortantLa ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a rendu hommage à son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba. "Conversations en train de nuit, réunions du G7, discussions sur le front, rencontres à Bruxelles et visites de centrales électriques sous les bombes", a écrit Baerbock sur X. "Peu de personnes ont travaillé à mes côtés de manière plus étroite que vous, @DmytroKuleba. Votre peuple passe avant tout. Je vous souhaite tout le meilleur du fond du cœur - que nous nous réunissions lorsque la paix et la liberté auront été rétablies dans tout l'Ukraine."

11:24 La Russie va modifier sa politique nucléaire

Des forces extérieures contraignent la Russie à réviser sa stratégie nucléaire, selon la branche exécutive russe. La Russie fait face à des défis et des menaces potentielles de ce que l'on appelle l'Occident, qui nécessitent une révision de la politique, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, aux agences de presse russes. La possibilité que l'Ukraine déploie des armes à longue portée américaines dans son offensive en profondeur sur le territoire russe est prise en compte. Kyiv réclame depuis longtemps aux États-Unis l'autorisation d'utiliser les armes reçues de ses alliés contre des cibles à l'intérieur des frontières russes. "L'Ukraine utilisera certainement ces armes", a affirmé Peskov à RIA. "Nous tenons compte de tout cela." La Russie a déjà annoncé des changements dans sa stratégie nucléaire, mais les détails restent à préciser. Le manuel de politique prévoit le déploiement d'armes nucléaires lorsque la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

10:54 Les forces aériennes ukrainiennes repoussent 29 des 42 attaques russesLa Russie a mené 42 frappes aériennes sur l'Ukraine pendant la nuit, selon les forces aériennes ukrainiennes sur Telegram. Des missiles Ch-47M2 Kinzhal, des missiles de croisière Ch-101 et des "Iskander-K" ont été utilisés. Selon les forces aériennes ukrainiennes, elles ont abattu sept missiles de croisière et 22 drones Shahed, réussissant à repousser 29 frappes aériennes.

10:19 Munz : un bombardement de Poltava pourrait être préjudiciable pour la RussieLa Russie bombarde la ville ukrainienne de Poltava avec des roquettes ; les rapports décrivent cela comme l'une des plus lourdes attaques aériennes depuis le début du conflit. Les médias russes, however, célèbrent une "victorieuse massive", selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Entre-temps, la Russie semble changer d'approche.

09:52 Les pertes ukrainiennes rapportées par les forces arméesLes forces armées ukrainiennes ont publié les dernières figures des pertes russes en Ukraine. Depuis le 24 février 2022, la Russie a perdu environ 620 350 personnes, avec 1 390 morts au cours des 24 dernières heures, selon un rapport de Kyiv. Elles affirment également avoir détruit sept chars, 30 systèmes d'artillerie et 43 drones. Dans l'ensemble, l'Ukraine rapporte que la Russie a perdu 8 618 chars, 16 848 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin pendant l'invasion. Les estimations occidentales placent les pertes plus bas, mais ces chiffres sont probablement des sous-estimations.

09:21 Le gouverneur : une journée tragique pour la région de Lviv - le bilan s'alourditLe nombre de morts suite aux attaques aériennes russes contre la ville occidentale ukrainienne de Lviv a augmenté. Au moins sept personnes, dont une fille de 7 ans et une fille de 14 ans, ont été tuées pendant la nuit, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyi, sur Telegram. "Une journée sombre pour notre région", a-t-il écrit. "Un événement tragique." Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré sur X que cinq personnes avaient péri et plus de 30 avaient été blessées. Il a exprimé ses condoléances aux familles touchées.

08:49 Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Kuleba démissionneLe ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a présenté sa démission, selon une annonce du président du Parlement, Ruslan Stefantchuk, mercredi. La démission sera discutée lors de la prochaine séance plénière, a annoncé Stefantchuk sur sa page Facebook. Par ailleurs, d'autres ministres ont également démissionné (voir les entrées 00:47 et 22:06). Ces démissions font partie d'un vaste remaniement du gouvernement ukrainien. Mercredi servira de jour de départs, affirme le chef de faction du parti Initiative démocratique d'Ilko Kucheriv, David Arakhamia, sur Telegram. Jeudi verra probablement la nomination de nouveaux responsables.

08:03 Zelensky : des personnes restent ensevelies sous les décombresL'attaque russe par des roquettes sur Poltava est l'un des incidents les plus meurtriers depuis le début de la guerre, selon le président Volodymyr Zelensky dans son émission du soir. Des personnes sont toujours coincées sous les décombres, a déclaré Zelensky, et a de nouveau appelé à des systèmes de défense aérienne.

07:39 Grossi met en garde contre un désastre imminent à la centrale nucléaire de ZaporijjiaLe président ukrainien Volodymyr Zelensky et le directeur de l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, ont discuté de la situation des centrales nucléaires en Ukraine et en Russie lors de leur rencontre à Kyiv. Grossi se rendra mercredi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, occupée par la Russie. Selon Reuters, Grossi a mis en garde lors de sa rencontre avec Zelensky que la situation y est "volatille" et que le risque de catastrophe persiste. La centrale est tombée sous le contrôle militaire russe peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et a depuis été fermée. Les deux parties s'accusent mutuellement de bombarder la centrale, chacune niant les allégations.

07:18 Gouverneur : Au Moins Deux Morts dans l'Incident de LvivAu moins deux individus ont péri lors d'attaques aériennes russes (voir les entrées 06:17 et 05:29) dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyi, via Telegram. Dix-neuf individus ont été blessés.

06:53 L'Ukraine Recherche un Soutien Additionnel sur le FrontL'Ukraine cherche un soutien supplémentaire pour renforcer son secteur agricole et les efforts de déminage, selon le journal allemand "Rheinische Post" basé sur une déclaration du gouvernement allemand en réponse aux questions de l'Union. Cela comprend un programme de financement pour les zones agricoles proches des lignes de front. Le gouvernement allemand envisage reportedly de contribuer financièrement, avec des dispositions prises pour une prime de risque pour le personnel et une extension d'un programme déjà financé du ministère de l'Agriculture fournissant des générateurs. De plus, l'Ukraine a demandé un soutien pour le déminage dans les zones proches des lignes de front. Le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement est déjà impliqué dans un projet de détection et de déminage, selon le journal.

06:17 Ukraine : Incendie Aprés une Attaque de Drone Russe sur LvivSuite aux raids aériens russes (voir l'entrée 05:29) sur la ville nord-occidentale ukrainienne de Lviv, un incendie s'est déclaré près de la gare ferroviaire principale. Cela a été rapporté par le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, via Telegram. De plus, deux bâtiments scolaires ont été endommagés lors de l'attaque, avec de nombreuses fenêtres brisées et des débris dans les rues. Selon Kosyzkyj, plusieurs drones Shahed opérés par la Russie ont été déployés lors de l'attaque aérienne. Les services d'urgence sont actifs sur les lieux, et les écoles touchées sont restées fermées, selon le maire de Lviv, Andrij Sadowyj, via Telegram. Au moins six individus, dont un garçon de 10 ans, ont été blessés. Lviv se trouve dans l'ouest de l'Ukraine près de la frontière polonaise, loin des zones de conflit frontalier à l'est, mais a été cible de multiples attaques depuis le début de la guerre.

05:29 Deuxième Vague d'Attaques Contre KyivLa capitale ukrainienne Kyiv est sous le feu d'une deuxième vague de bombardements aériens russes. Les systèmes de défense sont opérationnels. Les témoins oculaires rapportent de nombreuses explosions dans les outskirts de Kyiv, ce qui suggère l'utilisation de technologie de défense aérienne. Simultanément, le militaire signale une attaque de drone sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv près de la frontière polonaise. L'Ukraine est actuellement en alerte aérienne, comme annoncé par les forces aériennes ukrainiennes sur Telegram. La Pologne déploie ses propres avions et ceux de ses alliés pour la troisième fois en huit jours pour protéger l'espace aérien en réponse aux bombardements et aux activités à longue portée russes, selon le Commandement opérationnel des Forces armées polonaises.

04:35 Biden Promet une Nouvelle Aide à la Défense Aérienne pour l'UkraineEn réponse à l'attaque russe sur la ville ukrainienne de Poltava, le président américain Biden a promis une aide supplémentaire à la défense aérienne de l'Ukraine. "Je condamne cette attaque odieuse avec la plus grande conviction", a déclaré Biden. Washington continuera à aider militairement Kyiv, notamment en "fournissant les systèmes de défense aérienne et les capacités que le pays nécessite pour protéger ses frontières". Selenskyj avait précédemment appelé à la livraison immédiate de nouveaux systèmes de défense aérienne et à l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée livrées pour des attaques sur le territoire russe suite à l'incident, qui a prétendument entraîné au moins 51 morts.

02:52 Nouvelle Attaque de Drone sur KyivLa Russie a lancé une nouvelle attaque de drone sur Kyiv. Les unités de défense aérienne ukrainiennes sont engagées dans la riposte à l'attaque dans les outskirts de Kyiv, selon les rapports militaires ukrainiens sur Telegram. Il n'y a pas encore d'informations sur le nombre de drones utilisés ou l'ampleur des dommages éventuels. L'attaque nocturne fait partie d'une série d'attaques aériennes russes sur Kyiv qui se sont intensifiées ces dernières semaines.

01:32 Selenskyj : Intention de Garder le Contrôle sur Kursk IndéfinimentL'Ukraine entend maintenir le contrôle sur les territoires qu'elle a occupés dans l'oblast russe de Kursk jusqu'à ce que le président russe Poutine accepte des négociations, a déclaré le président Selenskyj dans une interview avec le diffuseur américain NBC News. L'occupation des territoires fait partie intégrante du "plan de victoire" de l'Ukraine, a-t-il noté. En général, l'Ukraine n'a pas besoin de territoire russe, a déclaré Selenskyj. Il n'a pas commenté les éventuelles expansions territoriales futures. L'opération de Kursk a été gardée très secrète, même du président américain Biden.

00:47 Plusieurs Ministres Ukrainiens DémissionnentAvant un remaniement ministériel prévu en Ukraine, quatre ministres ont présenté leur démission. Selon les médias ukrainiens, il s'agit de la députée ministre des Affaires européennes, Olga Stefanishyna, du ministre des Industries stratégiques, Oleksandr Kamyshin - qui a joué un rôle important dans l'augmentation de la production d'armes -, du ministre de la Justice, Denys Malyuska, et du ministre de l'Environnement, Ruslan Strilez. Il reste incertain si les quatre ministres assumeront des postes de haut niveau. "Comme promis, un important remaniement ministériel aura lieu cette semaine", explique David Arakhamia, le chef de faction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, sur Telegram. "Demain est un jour de licenciements, et le jour suivant, un jour de nominations", a annoncé Arakhamia, considéré comme un proche collaborateur du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

23:16 Après l'attaque de missiles sur Poltava : Zelenskyy plaide pour le déploiement d'armes à longue portéeSuite à l'attaque de missiles mortels sur Poltava par les forces russes, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy plaide en faveur de l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Les attaques russes ne seront plus une menace si nous sommes capables de détruire les sites de lancement des envahisseurs, leurs bases aériennes militaires et leur logistique", déclare Zelenskyy dans son discours vidéo quotidien. Selon ses déclarations, le nombre de morts à Poltava s'élève désormais à 51, avec 271 blessés rapportés. De nombreuses autres personnes sont toujours ensevelies sous les décombres.

22:06 Zelenskyy limoge un haut responsableLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a limogé Rostyslav Shurma, premier adjoint à la tête de l'administration présidentielle, selon un décret publié sur le site du président. De plus, Olha Stefanishyna, qui a servi comme vice-Première ministre et ministre de l'intégration européenne d'Ukraine, a annoncé sa démission, également rapportée sur le site du président. Auparavant, plusieurs autres ministres avaient présenté leur démission. En expliquant ses actions, le président Volodymyr Zelenskyy mentionne les changements nécessaires pour renforcer le gouvernement. "L'automne sera crucial. Nos institutions d'État doivent être structurées de manière à permettre à l'Ukraine d'atteindre tous les accomplissements dont elle a besoin."

21:42 Correspondant de ntv à Poltava : "Les témoins ont décrit un moment genuinely terrifying"L'Ukraine enregistre l'une de ses plus lourdes attaques aériennes depuis le début de la guerre. Des dizaines de vies sont perdues et des centaines de personnes sont blessées. La correspondante de ntv Kavita Sharma fournit des mises à jour depuis les lieux, rapportant l'atmosphère tendue et les comptes rendus des résidents de l'attaque de missiles.

21:25 L'Ukraine accuse la Russie d'avoir exécuté des soldats capturésLe Bureau du procureur général d'Ukraine accuse des soldats russes d'avoir exécuté des soldats capturés. Des enquêtes ont été ouvertes sur la killing of three Ukrainians in the Torez area of Donetsk, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Selon les informations disponibles, les Ukrainiens étaient sortis d'un abri les mains en l'air. "Les occupants les ont contraints à s'allonger face contre terre et les ont exécutés immédiatement", accuse l'agence, en se basant sur des vidéos circulant sur Internet.

Le militaire est activement impliqué dans la lutte contre l'incendie dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, avec plus de 200 pompiers, dont 50 soldats, qui travaillent sans relâche pour contenir l'incendie. La présence militaire est cruciale en raison du haut risque d'incendie dans la région.

L'armée russe est également accusée d'avoir pris pour cible des civils à Lviv, comme le rapporte le maire Andrij Sadovyi, entraînant la mort d'une famille, dont une femme de 43 ans et ses trois filles. Les actions de l'armée sont fermement condamnées, Sadovyi décrivant la Russie comme "exterminant sauvagement les Ukrainiens et leurs familles".

