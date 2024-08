- Il est prévu que quatre pays avec des embouteillages importants seront fermés avant la fin des vacances.

Avec l'afflux de vacanciers rentrant chez eux, l'ADAC prévoit des routes encombrées dans quatre États allemands ce week-end, annonçant la fin de la saison estivale. Surtout sur les autoroutes de Bavière et de Bade-Wurtemberg, il y a un risque élevé de congestion, selon l'avertissement du club automobile. La fin des vacances d'été ne se limite pas à Berlin, Brandenburg, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et Schleswig-Holstein, mais aussi dans certaines parties des Pays-Bas et de l'Autriche.

À la fin des vacances d'été, les projets de construction routière reprendront également de la vitesse, ce qui pourrait entraîner des embouteillages supplémentaires sur les autoroutes allemandes. Cependant, il faudra peut-être également faire preuve de patience dans les pays voisins. Les embouteillages les plus importants sont prévus en Autriche sur les autoroutes Tauern, West, Inntal, Brenner, Pyhrn, Karawanken, ainsi que sur l'itinéraire du Fernpass, et en Suisse sur l'autoroute du Gothard, ainsi que sur les routes principales allant de la côte italienne, française et croate vers l'intérieur des terres.

Les vacanciers rentrant chez eux doivent également s'attendre à des temps d'attente pouvant atteindre 45 minutes aux frontières allemandes en raison des contrôles de sécurité.

De plus, l'ADAC s'attend à ce que le deuxième week-end de septembre soit tout aussi chaotique sur les autoroutes allemandes, car les étudiants restants en Bavière et en Bade-Wurtemberg mettront également fin à leurs vacances d'été.

