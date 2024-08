- Il est prévu pour la réédition.

Dennis et Benni Wolter (33) avaient une excellente nouvelle à partager mi-juillet. Après avoir mis fin à leur format vidéo "World Wide Wohnzimmer" sur Funk, le réseau de contenu d'ARD et ZDF, "WWW" fait son retour ailleurs.

Un Retour Bienvenu

Dans une vidéo Instagram, les deux ont annoncé leur retour "de l'autre côté", où le fan de football VfL-Jesus leur apporte la bonne nouvelle qu'ils peuvent maintenant choisir la suite de leur parcours en raison de leurs bonnes actions sur Terre.

Après une brève discussion, les frères conviennent rapidement de poursuivre le format sur Joyn. Les conditions sont les suivantes : "Nous pouvons inviter qui nous voulons et tournage de ce que nous voulons. Le canal YouTube restera également actif. Et nous voulons être à la télévision, sur ProSieben. Et bien sûr, 'World Wide Wohnzimmer' sera disponible sur Joyn gratuitement, sans abonnement."

Formats Populaires et Nouvelles Idées

L'émission de divertissement diffusera de nouveaux épisodes tous les jeudis (à partir du 15 août), puis tous les lundis, mercredis et vendredis sur le service de streaming Joyn. Joyn a annoncé une "collaboration à long terme" avec les jumeaux et artistes, prévoyant 156 épisodes. Le nouveau "Wohnzimmer" est déjà installé, avec un nouveau logo et une nouvelle conception de l'émission, comme les jumeaux l'ont expliqué sur Instagram.

Dennis et Benni Wolter ont également déclaré : "Le 'World Wide Wohnzimmer' a enfin trouvé son chez-soi : La maison de l'entertainment ! Nous déballons nos formats les plus populaires et de nouvelles idées des cartons et sommes très excités pour l'ouverture officielle le 15 août."

Dans le format, le duo accueille des célébrités de divers domaines pour des interviews et les met au défi dans des tours de quiz ou des jeux de discussion fous dans leur "salon". Des segments populaires comme "Est-ce que vous reconnaissez la chanson?" sont prévus pour revenir, comme le suggère une publication Instagram. L'invité régulier Felix Lobrecht (35 ans) est également attendu, comme le suggère une vidéo. Des candidats surprises participeront également aux formats.

Pour la première jeudi, l'humoriste Hazel Brugger (30 ans) est prévue. Vendredi, les streamers Papaplatte (27 ans) et Reeze, et lundi, l'influenceuse Julia Beautx (25 ans), se joindront à eux. "Puis tous les lundis, mercredis et vendredis à 17h", comme annoncé dans une publication Instagram. "Et bien sûr, sept jours sur sept ici et sur TikTok. Vous pouvez également nous voir bientôt sur ProSieben tard dans la nuit et sur YouTube 14 jours après la première de Joyn."

Le Passé et les Critiques

Après sept ans, Funk et les jumeaux Wolter ont mis fin à leur collaboration. Funk, en tant que réseau de contenu d'ARD et ZDF, vise les 14-29 ans. "'World Wide Wohnzimmer' et sa communauté ont dépassé ce public cible", a déclaré un communiqué le 9 juillet. Le canal avait fait partie du réseau depuis le 15 janvier 2017, façonnant considérablement le genre de divertissement sur YouTube. Avec presque 1 600 vidéos publiées, ils ont généré plus de 500 millions de vues et plus de 65 millions d'heures de visionnage. La dernière vidéo a été publiée le 17 juillet.

Sur Instagram, Dennis et Benni Wolter ont également abordé les critiques qu'ils ont reçues après leur passage à Joyn : "Bien sûr, nous savions que les voix 'vous avez vendu' viendraient. Nous avons toujours été totally transparents avec vous, 'WWW' n'est pas juste une émission pour nous, c'est notre bébé, notre rêve de vie", ont-ils déclaré dans leur communiqué. La étape dans le monde Joyn/ProSieben ne se limite pas à maintenir le spectacle en vie, elle ouvre de toutes nouvelles possibilités, "que vous ne connaissez peut-être pas encore".

Les frères sont ravis d'annoncer que le format "World Wide Wohnzimmer" subira une réédition sur Joyn, comme mentionné dans leur publication Instagram. En raison du succès de leur contenu précédent, Joyn a prévu une collaboration à long terme avec les jumeaux, prévoyant la sortie de 156 nouveaux épisodes.

Lire aussi: