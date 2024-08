- Il est présenté comme un invité sur "Dahoam como Dahoam".

La série allemande à succès "Dahoam is Dahoam" (DiD, depuis 2007) accueillera prochainement quelques visages familiers cet automne. Aux côtés de l'actrice Luise Bähr (45), de la série "The Mountain Rescue", et de l'acteur Sandro Kirtzel (34), de "Sturm der Liebe", une star de "GZSZ" fera également une apparition.

Voyage de Kölln à Lansing

Jörn Schlönvoigt (38) rejoindra "DiD" dans un rôle invité. Selon l'annonce, les détails de son personnage ont été révélés : "Lasse Hein s'infiltre dans l'appartement partagé en tant que petit ami de Tina, semant le chaos." Schlönvoigt est attendu sur le plateau à partir du 4 septembre.

Bähr, qui tournera également en septembre, interprétera la physiothérapeute Eva Sonnenberg. "Elle arrive à Lansing dans son camping-car et se réconcilie avec un ancien patient." Kirtzel tente de repartir de zéro à la Voglhof avec Sophia Stadlbauer et sa fille Sissi en tant que "Julian". L'acteur terminera le tournage en octobre et est attendu à l'écran le 16 octobre. Les fans de la série seront également ravis de savoir que Felix (Shayan Hartmann) revient de ses voyages le 10 septembre et qu'il y aura une réunion avec Joseph, le tenancier (Michael Vogtmann, qui commence le tournage en novembre).

Jörn Schlönvoigt interprète Philip Höfer dans "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" depuis 2004. L'acteur a fait une pause dans la série quotidienne de RTL et devrait revenir avec Nina Ensmann, qui est revenue de son congé maternité en juillet et est attendue sur le plateau à partir du 11 septembre.

La série prime time "Dahoam is Dahoam" (diffusée du lundi au jeudi à 19h30) se déroule dans la ville fictive de Lansing et présente les histoires de famille et quotidiennes de ses habitants.

