- Il est possible qu'il ait la première place, l'AfD.

C'est une évaluation psychologique importante avant l'élection nationale de 2025 : aujourd'hui, la Thuringe et la Saxe choisissent de nouveaux parlements régionaux. Selon les sondages, l'AfD pourrait obtenir un nombre record de voix, autour de 30 %, dans les deux États. Cependant, il est peu probable qu'elle puisse former un gouvernement en raison du manque d'alliés. Des négociations de coalition difficiles sont attendues, avec la nouvelle alliance dirigée par Sahra Wagenknecht cherchant à participer. En Saxe, le ministre-président Michael Kretschmer (CDU) a des chances de rempiler, tandis que dans la Thuringe, le gouverneur sortant Bodo Ramelow (gauche) fait face à des imitations d'Eddie Murphy. Les partis rouges, verts et jaunes, SPD, Verts et FDP, font face à un potentiel désastre.

Les deux États de l'Est de l'Allemagne ont ensemble environ 6,2 millions d'habitants, une fraction infime des environ 84 millions d'habitants en Allemagne. De plus, la scène politique dans les deux États varie : tandis que la CDU dirige en Saxe depuis 1990, la gauche dirige l'administration en Thuringe depuis 2014 pour la première fois. Quoi qu'il en soit, ces élections suscitent un intérêt inhabituel. Trente-quatre ans après la réunification, le mécontentement de nombreux Allemands de l'Est envers les partis traditionnels et la démocratie cause une grande inquiétude.

La Thuringe au bord d'un changement de gouvernement

Une campagne intense axée sur l'éducation, l'économie, la guerre en Ukraine et la migration. Les partis établis, les associations, les églises et les corporations se sont mobilisés contre la hausse de l'AfD. Malgré avoir été classée comme parti d'extrême droite dangereux par les services de renseignement intérieurs des deux États, l'AfD estvirtuellement un parti populaire avec presque un tiers des voix. En Thuringe, l'AfD, dirigée par son président d'État Björn Höcke, est en bonne position pour devenir première dans une élection régionale pour la première fois, selon les sondages.

Un sondage Forsa publié vendredi plaçait l'AfD à 30 % en Thuringe. La CDU était à 22 %, l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) à 17 %. Le parti de la gauche de Ramelow atteignait 14 %, son ancien parti coalitionnaire SPD 7 %, et les Verts 4 %. Les trois partis ont formé une administration minoritaire rouge-rouge-verte, mais ces chiffres n'indiquent pas une majorité. Le candidat CDU Mario Voigt et la candidate BSW Katja Wolf briguent tous deux le poste de ministre-président, et ils pourraient devoir s'associer, peut-être avec le SPD, pour trouver une majorité sans l'AfD.

Personne ne veut collaborer avec l'AfD au niveau régional, même s'ils sont la force la plus forte. Il y a une grande excitation pour voir si l'AfD atteint un tiers des sièges en Thuringe, ce qui lui donnerait une sorte de minorité de blocage et la capacité de, par exemple, bloquer l'élection de juges.

La coalition de Saxe pourrait être à portée de main

Forsa a également présenté les derniers chiffres pour la Saxe vendredi : là-bas, la CDU était à 33 % des seconds votes, devançant de justesse l'AfD à 31 %. La BSW était à 12 %. Le SPD serait à nouveau représenté au parlement régional de Dresde avec 7 %, tout comme les Verts avec six %. Le FDP était en dessous du seuil de cinq pour cent, comme en Thuringe. La gauche était à 3 % dans le sondage Forsa, mais pourrait potentiellement entrer au parlement régional avec deux mandats directs.

Compte tenu des résultats electoraux, une continuation de la coalition CDU, Verts et SPD sous la direction du ministre-président Kretschmer est possible en Saxe. Une coalition entre la CDU et la BSW est également théoriquement viable. Le chef de file de l'AfD Tino Chrupalla a déclaré que son parti visait à assumer la responsabilité gouvernementale. Les sondages ne sont pas des prophéties, même à proximité de l'élection. Forsa a interrogé environ 1 000 personnes du 27 au 29 août. L'institut a déclaré que la marge d'erreur était d'environ trois points de pourcentage dans un sens ou dans l'autre.

Campagne jusqu'à la fin

Tous les partis ont fait campagne pour les voix jusqu'à l'élection. Le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD), le vice-chancelier Robert Habeck (Verts) et le chef de file du FDP Christian Lindner ont tenté de rallier les électeurs pour les trois partis de la coalition du trafic lumineux. L'AfD a organisé un meeting à Erfurt samedi après-midi avec son candidat principal Höcke et la co-chef de parti Alice Weidel. Jusqu'à 3 000 personnes ont participé à une manifestation contre l'AfD. À Dresde, plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi pour la solidarité, la diversité et la démocratie.

L'Union européenne pourrait s'inquiéter de l'influence potentielle de l'AfD dans le paysage politique européen, compte tenu de sa performance prévue en Thuringe et en Saxe. Les résultats de ces élections pourraient façonner de manière significative la dynamique politique au sein des États allemands et potentiellement influencer la position de l'Allemagne au sein de l'Union européenne.

