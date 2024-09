Il est possible que Las Vegas attire actuellement les touristes les plus familiers des États-Unis.

Présentation du Live Sketchbook, une exposition captivante au sein du musée ARTE, un havre d'art numérique niché dans les coins cachés du CityCenter le long de la célèbre Strip de Las Vegas.

L'expérience Live Sketchbook est tout simplement fascinante, incarnant une nouvelle tendance d'attractions à Sin City : des destinations qui répondent aux attentes des jeunes tout en possessing un attrait qui séduit quiconque a plus de 20 ans.

Ces attractions contemporaines mettent en avant la technologie et l'interaction – éléments essentiels pour la population jeune. De plus, elles proposent également un afflux de spectacles en direct, une vague d'événements sportifs et la rénovation des classiques favoris, faisant de Las Vegas peut-être plus accueillante pour les familles que jamais.

Les statistiques suggèrent que les touristes reconnaissent ce changement. Selon les rapports du Las Vegas Convention and Visitors Authority, environ 16 % des visiteurs de Las Vegas en 2023 étaient accompagnés d'individus de moins de 21 ans, trois fois plus que le nombre de familles qui visitaient la ville avant la pandémie de Covid-19.

"Les familles ne visitent pas seulement à cause des aménagements supplémentaires pour les enfants ; elles sont ici grâce à une richesse d'offres qui plaisent à la fois aux adultes et aux enfants", a commenté Steve Hill, PDG et président de l'organisation de marketing de destination.

"Aucune destination n'a réussi à s'adapter aux temps changeants aussi bien que Las Vegas, et aucun aspect de notre histoire récente ne met mieux en évidence cette transformation que notre métamorphose en une destination prisée pour les familles."

La métamorphose d'une destination

Bienvenue à Vegas 2.0 pour les familles, la dernière incarnation de la quête de Las Vegas pour captiver les familles. Cependant, ce n'était pas tout smooth sailing au début.

Les années 1990 ont marqué le début de la période de boom des hôtels de luxe comme Luxor et Excalibur, attirant les familles avec des thèmes animés. Mais peu de temps après, Sin City a pris le dessus, entraînant une augmentation de l'entertainment pour adultes et l'expansion des rooms de poker. Les habitats animaliers ont été remplacés par des restaurants haut de gamme et des night-clubs. Le parc à thème du MGM Grand a fermé pour agrandir l'espace piscine et de réunion, et la scène de la restauration fine le long de la Strip a prospéré.

Le spectacle "Battle of Buccaneer Bay" devant Treasure Island – autrefois un spectacle pour enfants – s'est transformé en "Sirens of T.I.", ajoutant un peu plus de piquant aux offres. Las Vegas est resté dans cet état jusqu'en 2017, jusqu'à l'arrivée des Las Vegas Golden Knights dans la LNH.

Les événements sportifs professionnels ont attiré des familles entières en ville, nécessitant un changement de cap important. L'arrivée de Las Vegas Aces de la WNBA et des Las Vegas Raiders de la NFL en 2020 a encore mis en évidence la demande d'attractions pour familles, incitant les casinos à s'adapter à nouveau.

Les comptes de Brendan Bussmann, associé gérant de B Global, une société de conseil servant l'industrie du jeu, expliquent comment l'ère actuelle s'appuie sur le charme des sports pour attirer les familles avec une gamme d'aménagements adaptés à l'âge.

"Pour faire croître une destination, nous devons répondre aux différentes démographies. Las Vegas a réussi à le faire tout au long de son histoire. Dans ce cas, nous continuons simplement à nous adapter", a déclaré Bussmann.

La technologie prend la scène

De nombreuses nouvelles attractions pour familles cherchent à captiver les jeunes publics, et la technologie est le fil conducteur.

Cela devient évidence au musée ARTE, où les codes QR, les modèles 3D et la cartographie UV donnent vie aux animaux du Live Sketchbook. Les invités choisissent parmi les pages à colorier représentant des cerfs, des girafes et divers animaux et personnalisent leurs créations à l'aide de crayons. Pour la touche finale, les visiteurs placent leurs dessins sous un scanner, et le logiciel behind-the-scenes anime leurs créatures sur le fond de jungle projeté sur les murs.

Chaque animal fait plusieurs tours avant de laisser la place aux nouveaux arrivants.

Le musée, situé au 63 CityCenter, présente plusieurs autres expositions d'art numérique, immergeant les visiteurs dans des mondes naturels uniques. Dans la salle la plus fascinante de toutes, une combinaison d'écrans et de projecteurs crée l'illusion d'une plage de nuit : des vagues virtuelles s'écrasent sur la côte virtuelle tandis que les aurores boréales virtuelles scintillent au-dessus, permettant aux visiteurs de soit rapidement voir le phénomène, soit de s'attarder et de tout absorber.

Partout le long de la Strip, la technologie offre une expérience plus exaltante.

Par exemple, l'Electric Playhouse dans les Forum Shops at Caesars utilise des capteurs de mouvement, permettant aux familles de participer à des jeux vidéo grandeur nature en utilisant leur corps comme contrôleurs. Un jeu combine des éléments de soccer et de baby-foot, accueillant jusqu'à 20 joueurs, tandis qu'un autre, une variante de Cosmo Breaker, fait

Interaction est une tendance majeure parmi les attractions conviviales pour les familles qui ont vu le jour récemment à Las Vegas.

Sans aucun doute, l'exemple le plus emblématique de cette tendance est Particle Ink: House of Shattered Prisms.

À la tombée de la nuit, l'attraction nichée au niveau de l'Atrium du Luxor se transforme en un spectacle inquiétant, avec des artistes, des marionnettes et des personnages générés par ordinateur interagissant avec le public. En journée, cela se métamorphose en une rencontre pour tous les âges intitulée “Wanderlust”, qui comprend une chasse au trésor en réalité augmentée pilotée par iPad, ainsi qu'un canon à anneaux de fumée et un mur de graffiti que les enfants peuvent taguer avec de la peinture virtuelle.

À l'ouest de la Strip, à AREA 15, les enfants peuvent s'adonner au lancer d'axes à Dueling Axes, et sillonner un dual-track suspendu au plafond dans une aventure baptisée Haley’s Comet. Cette dernière expérience est un hybride de tyrolienne et de vol plané ; les individus répondant aux critères de taille et de poids sont sanglés dans des harnais actionnés par des moteurs électroniques atteignant des vitesses allant jusqu'à 7 miles par heure.

Bien sûr, AREA 15 accueille également Omega Mart de Meow Wolf, une exposition d'art immersive et décalée qui commence dans un supermarché et se transforme en un univers alternatif composé de passages, de stroboscopes et bien plus encore. Un passe-temps mystérieux attend les enfants dotés d'une concentration inébranlable pour lutter contre l'ennui.

La résolution d'énigmes est l'objectif des salles d'évasion pour familles disséminées dans la ville. Ces attractions, généralement destinées aux joueurs de 8 ans et plus, défient un groupe à résoudre suffisamment d'énigmes pour “s'échapper” d'une pièce dans un délai imparti. La plupart des mystères nécessitent de la débrouillardise.

The Escape Game, au Forum Shops, est l'une des plus acclamées, avec six pièces au total ; Escapology, au centre commercial Town Square au sud du panneau “Welcome to Fabulous Las Vegas”, en compte 10. La plus effrayante du lot, Escape IT, s'inspire du livre de Stephen King du même nom et propose deux expériences distinctes intégrant des acteurs en direct pour une frayeur supplémentaire. Un nouvel établissement, Red Door Escape Room, prévu pour ouvrir mi-septembre aux Grand Bazaar Shops, inaugurera avec cinq pièces différentes et finira par en comporter sept.

Le mini-golf a connu un véritable essor à Las Vegas ces dernières années et est devenu un passe-temps apprécié des familles. Popstroke, co-propriété de Tiger Woods et située à côté de Town Square, a ouvert en avril et comprend deux parcours de 18 trous de mini-golf, un bar-service complet et un restaurant. The Twilight Zone by Monster Mini Golf au Horseshoe Las Vegas propose un parcours de 18 trous avec des obstacles amusants baignés de lumières noires.

Même une attraction de fléchettes “sociale” (ils l'appellent ainsi) invite les enfants : Flight Club, à l'intérieur des Grand Canal Shoppes au Venetian Las Vegas, permet aux jeunes de 12 ans et plus jusqu'à 17h.

Les champions d'antan

Outre toutes ces attractions contemporaines, certaines expériences et options de divertissement pour familles classiques à Las Vegas continuent de maintenir leur popularité auprès des invités de tous âges.

Avec sa plage, sa piscine à vagues et son lazy river, le complexe piscine de Mandalay Bay reste l'un des choix préférés des familles. The Big Apple Coaster au New York-New York Hotel & Casino atteint toujours 67 mph et effectue un voyage de l'intérieur à l'extérieur et inversement. À l'autre bout de la Strip, à la Strat, la tour d'observation de 1 149 pieds reste le lieu de deux attractions palpitantes : Big Shot, qui propulse les invités à 160 pieds dans les airs ; et X-Scream, un roller coaster qui vacille au bord du précipice.

Pour une ambiance plus détendue, les trois emplacements de minus5 Ice Experience (Mandalay Bay, le Venetian et la promenade LINQ) proposent des tarifs familiaux abordables avant 21h, permettant aux enfants de 7 ans et plus de porter un parka, des gants et un bonnet, de commander un mocktail dans un verre fabriqué en glace, et de profiter d'une pièce avec des sculptures et du mobilier entièrement fabriqués en glace.

Un certain nombre de spectacles pour familles historiques persistent dans leur excellence, tels que Tournament of Kings d'Excalibur, un théâtre dinner médiéval kitsch avec des chevaux, qui offre un environnement parfaitement ringard pour les jeunes, y compris une règle selon laquelle le déjeuner est pris à mains nues. O, le spectacle de Cirque du Soleil au Bellagio, fusionne des nageurs synchronisés et des acrobaties sous-marines, et émerveille les spectateurs de tous âges chaque soir.

En résumé, le spectacle familial le plus ancien et le plus emblématique de Las Vegas est la Roue Ferris High Roller. Culminant à 550 pieds, elle reste la plus haute Roue Ferris au monde. La Roue Ferris compte 28 gondoles fermées, garantissant la sécurité des petits voyageurs. Une rotation complète prend 30 minutes, offrant suffisamment de temps aux jeunes explorateurs pour découvrir les paysages époustouflants de la vallée de Las Vegas. Lorsque la gondole atteint son sommet, une annonce préenregistrée compte à rebours de 10 au moment culminant, recréant une ambiance de Nouvel An, à la manière de Las Vegas. C'est une célébration adaptée à toute la famille, sans aucun doute !

Vers l'avenir

La renaissance familiale à Vegas ne montre aucun signe de ralentissement. Outre les piscines familiales fabuleuses dans les complexes hôteliers tels que Resorts World Las Vegas et Fontainebleau Las Vegas, la ville se prépare à accueillir de nouvelles attractions centrées sur la famille dans un avenir proche.

Actuellement en phase de développement : Universal Horror Unleashed, une attraction d'horreur annuelle de Universal Destinations & Experiences, une division de parc à thème de NBCUniversal.

Ce projet est en cours de construction et devrait voir le jour à côté de la zone 15 en 2025.

À l'horizon, il y a également le baseball professionnel. Les Oakland Athletics ont annoncé leur intention de déménager à Las Vegas pour la saison 2028, et bientôt, le Tropicana Las Vegas sera démoli pour faire place à un nouveau stade de baseball proposé.

Les habitants de Vegas sont connus pour leur sens de l'humour, plaisantant souvent que la fleur officielle du Nevada est le cône de construction orange. En ce qui concerne les attractions pour les familles dans et autour de la ville, plus il y a de chantiers, mieux c'est.

Matt Villano est un écrivain et un éditeur basé en Californie du Nord. Il couvre Vegas depuis plus de 25 ans.

