- Il est possible de rafraîchir Varta - Porsche est impliqué.

Varta, le géant de la batterie en difficulté, trouve une issue à sa crise financière grâce à l'aide de son client important, Porsche. Le constructeur de voitures de sport est prêt à apporter une aide financière à l'entreprise basée à Ellwangen, qui se trouve dans une situation précaire. Varta a conclu un accord avec ses principaux créanciers et prêteurs concernant un schéma de restructuration, comme l'a annoncé l'entreprise.

Le plan vise à réduire considérablement la charge de dettes de l'entreprise et à injecter de nouveaux fonds. Il comprend l'entrée d'une société contrôlée par le principal actionnaire de Varta, Michael Tojner (MT InvestCo), ainsi que d'une société d'investissement de Porsche, en tant que nouveaux actionnaires. Ce plan de restructuration garantira le financement de Varta AG jusqu'à la fin de 2027.

Réduction de la dette prévue - Porsche investit 30 millions d'euros

La charge de dettes actuelle de 485 millions d'euros devrait être réduite à environ 200 millions d'euros grâce à une réduction et un allongement des prêts. MT InvestCo et la société d'investissement de Porsche contribueront ensemble à hauteur de 60 millions d'euros en capital frais et recevront de nouvelles actions de Varta en retour. Une fois que toutes les mesures de capital seront achevées, MT InvestCo et Porsche détiendront chacun 32% des parts de Varta, tandis que les autres financiers détiendront collectivement 36%.

Précédemment, Porsche avait annoncé son intention d'acquérir une participation majoritaire dans la filiale de batteries automobiles de Varta, V4Drive Battery. De plus, Porsche a exprimé sa volonté de collaborer avec d'autres partenaires pour financer la restructuration de Varta AG, avec un investissement s'élevant à 30 millions d'euros.

Batterie Varta dans la Porsche 911 Carrera

Selon Porsche, les plans comprennent l'acquisition d'une participation majoritaire dans V4Drive Battery GmbH par le biais d'une augmentation de capital, principalement par des contributions non monétaires. Dans cette entreprise, Varta consolide ses activités pour les grandes cellules lithium-ion rondes, qui sont utilisées dans le système de propulsion hybride de la Porsche 911 Carrera GTS.

