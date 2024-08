- Il est permis de sauter l'évaluation obligatoire de fin de lycée.

Les évaluations écrites et orales obligatoires que les élèves doivent passer à la fin du collège dans les écoles secondaires de Hambourg sont supprimées. "Nous avons mis en place un système de suivi complet (KERMIT) sur différents niveaux, ce qui nous permet de suivre la progression individuelle des élèves sans avoir besoin de tests supplémentaires", a expliqué la sénatrice de l'éducation Ksenija Bekeris. Ce changement bénéficie également au personnel enseignant. "De plus, nous consulterons les écoles pour identifier d'autres moyens de soulager la pression, non seulement dans les écoles secondaires, mais aussi dans les écoles générales", a ajouté la politique du SPD.

Depuis près de deux décennies, les élèves de dixième année des écoles secondaires de Hambourg doivent réussir un examen complet en allemand, en mathématiques et en langue étrangère, ainsi qu'un examen oral dans au moins deux de ces matières. Cette pratique prendra fin à partir de l'année scolaire prochaine, permettant aux élèves de mieux se préparer aux défis de l'enseignement secondaire supérieur. De plus, cela garantit que le programme complet est couvert en 10e année. Après un congé estival de six semaines, la nouvelle année scolaire commence ce jeudi.

La promotion vers l'enseignement secondaire supérieur continue d'accorder automatiquement un certificat de fin d'études secondaires intermédiaires. Les élèves qui ne répondent pas aux normes reçoivent le certificat de fin d'études secondaires inférieures précédent après avoir réussi un examen séparé. De plus, les performances globales, notées en conséquence, doivent répondre aux critères du certificat de fin d'études secondaires intermédiaires.

Depuis que l'autorité éducative a obtenu un financement permanent pour le maintien de l'emploi des enseignants conseillers dans les écoles secondaires, ce soutien ne sera plus une solution temporaire disponible pendant deux ans pour répondre aux déficits d'apprentissage liés à la pandémie de COVID-19. Compte tenu de la diversité croissante de l'effectif des élèves, les besoins en counseling et en soutien dans les écoles secondaires ont augmenté. De plus, l'importance de ces services a augmenté en réponse à l'impact de la pandémie sur la santé mentale des élèves.

Bekeris reste opposée à la réintroduction de l'école secondaire de neuf ans. "Il y a des élèves qui excellent en G8 et n'ont pas besoin de soutien supplémentaire", a-t-elle déclaré en réponse à une interview avec "Hamburger Abendblatt". Inversement, il y a des élèves qui bénéficient d'une année supplémentaire pour obtenir leur diplôme. Pour ces élèves, les écoles générales avec G9 à Hambourg offrent une alternative. "Je considère le choix entre ces options, toutes deux disponibles dans toute la ville, entirely justifiable", a souligné Bekeris. Cependant, l'initiative citoyenne "G9 Hamburg - Plus de temps pour apprendre" s'oppose à cette position et cherche à rétablir l'école secondaire de neuf ans en recueillant des signatures, à partir du 10 septembre.

À partir de l'année scolaire prochaine, le coût du déjeuner dans les cantines scolaires de Hambourg augmentera à 4,70 euros, contre 4,35 euros Previously. La ville fournira également une subvention supplémentaire de 80 cents par repas aux traiteurs pour garantir la viabilité économique - une subvention que Bekeris espère pouvoir supprimer progressivement. "À terme, les familles ayant les moyens financiers de payer le prix intégral seront encouragées à le faire", a-t-elle déclaré, en maintenant que l'échelle sociale des contributions parentales devrait rester inchangée. "Il y a encore beaucoup d'enfants qui reçoivent leurs repas gratuitement."

La politique du SPD, qui a participé à la discussion sur la réduction de la pression dans les écoles, est membre du SPD. Le SPD a exprimé son intérêt à consulter les écoles pour trouver des moyens de réduire le stress, non seulement dans les écoles secondaires, mais aussi dans les écoles générales.

Lire aussi: