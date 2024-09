- "Il est nécessaire que nous agissions" - manifestation contre les suppressions d'emplois chez ZF

En manifestation nationale, les employés du fournisseur automobile ZF ont protesté contre les licenciements proposés par l'entreprise. Le président du syndicat de ZF, Achim Dietrich, estime qu'environ 20 000 personnes y ont participé. Mille d'employés ont même défilé dans les rues à l'endroit même du siège de ZF à Friedrichshafen. Après un rassemblement près du lac de Constance, Dietrich a déclaré : "Aujourd'hui était sans précédent, je n'ai jamais rien vu de tel." Le président du syndicat a appelé à l'annulation des licenciements et à une augmentation des investissements dans les sites allemands.

ZF a annoncé à la fin juillet son intention de supprimer jusqu'à 14 000 emplois en Allemagne au cours des quatre prochaines années. A cette fin, l'entreprise, propriété de fondations, prévoit de regrouper plusieurs sites avec des structures plus rationalisées.

Actuellement, environ 54 000 personnes travaillent pour l'un des plus grands fournisseurs automobiles du pays. L'impact exact de ces licenciements sur les 35 sites allemands sera "déterminé dans les prochaines semaines", a déclaré le conseil d'administration à l'époque. L'entreprise lutte depuis longtemps contre des dettes importantes et des pressions d'investissement.

Les licenciements ne toucheront pas seulement la production. Les postes dans l'administration et la recherche et développement sont également menacés. "Nous nous battons pour sauver chaque emploi car il y a des moyens de subsistance et du pouvoir d'achat en jeu", a souligné Dietrich, qui est également impliqué dans les négociations salariales à venir dans l'industrie métallurgique et électrique. "Bien sûr, nous ne pouvons pas garantir le succès. Mais après aujourd'hui, avec des milliers de personnes dans les rues, je suis extrêmement optimiste quant à ce que nous pouvons accomplir."

Une période difficile pour l'industrie automobile

Le marché automobile allemand traverse actuellement des difficultés. Les ventes de voitures neuves ont chute considérablement en août par rapport à l'année précédente. Cela est principalement dû à la faible demande de véhicules électriques, comme le montrent les données de l'Autorité fédérale des transports (KBA). Cependant, les chiffres ont également chuté dramatiquement pour presque tous les autres types de propulsion. L'industrie suit également de près le groupe Volkswagen, où des fermetures d'usines et des licenciements sont une possibilité réelle.

"Nous ne pouvons pas échapper aux difficiles circonstances de l'industrie automobile, telles que le retard dans le lancement des véhicules électriques et les coûts de production élevés, en particulier sur les sites allemands", a expliqué la directrice des ressources humaines et du personnel de ZF, Lea Corzilius. Nous devons adapter ZF pour l'avenir et développer davantage les sites allemands afin qu'ils restent compétitifs et stables à long terme. "L'objectif est de maintenir autant d'emplois sécurisés à long terme que possible."

La direction cible de la critique

Cependant, le président du syndicat Dietrich attribue principalement les problèmes aux erreurs de la direction. Il estime que la direction gère trop d'initiatives en même temps, faisant des employés les boucs émissaires. "Cela ne motive évidemment pas les employés à suivre la direction." Au lieu de cela, cela entraîne des arrêts de production et de développement à l'échelle nationale.

Selon le syndicat IG Metall, 3 500 employés ont participé à la manifestation à Schweinfurt. Un défilé de voitures était prévu pour le site de Mannheim, et la ministre-présidente Anke Rehlinger (SPD) était attendue à un rassemblement à Sarrebruck. "Nous devons faire quelque chose ou nous disparaîtrons", a déclaré un employé de ZF à Friedrichshafen. D'autres manifestations ne sont pas exclues par le syndicat.

