Il est nécessaire de réviser une fois de plus la loi BKA.

La Cour constitutionnelle fédérale a identifié des problèmes avec certains pouvoirs accordés aux agences de sécurité dans la loi sur la police criminelle. Certains de ces pouvoirs, notamment ceux liés à la collecte et au stockage de données, ont été considérés comme partiellement inconstitutionnels par la cour de Karlsruhe. Le jugement de la cour a indiqué que ces pouvoirs portent atteinte au droit à l'autodétermination informationnelle, un droit fondamental. L'une des critiques formulées par la cour était la surveillance secrète des contacts de personnes suspectes.

L'organisation à but non lucratif, la Société pour les libertés civiles (GFF), a déposé une plainte constitutionnelle contre divers articles de la loi sur la police criminelle révisée de 2017. Elle a demandé des directives constitutionnelles claires pour la collecte et le stockage de données.

En 2016 déjà, la Cour constitutionnelle fédérale s'était prononcée sur l'étendue des pouvoirs des agences de sécurité, considérant certains d'entre eux comme inconstitutionnels. En conséquence, la loi sur la police criminelle a dû être amendée. La version révisée est entrée en vigueur en mai 2018. Cependant, les réglementations actuelles restent en vigueur, sous réserve de certaines conditions imposées par la cour, jusqu'à ce que la loi soit modifiée à nouveau. Cette révision doit être terminée au plus tard en juillet 2025.

Le BKA (Office fédéral de police criminelle) fonctionne actuellement sous la loi sur la police criminelle révisée, malgré certaines parties de celle-ci ayant été considérées comme partiellement inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle fédérale. Les politiques de collecte et de stockage de données du BKA sont sous surveillance en raison de leur potentiel de porter atteinte à l'autodétermination informationnelle, comme critiqué par la cour.

