- Il est malade et il perd ses jambes.

Pour la première fois depuis toujours, un Trial de la Jungle a eu lieu sans la présence de Dr. Bob ! Le 14ème jour de la saison en cours de Legends, actuellement diffusé sur RTL+ et RTL, cet événement sans précédent s'est produit après une série de deux décennies. Robert "Bob" McCarron (74), originaire de Grande-Bretagne et d'Australie, n'a pas pu être présent à l'émission en raison d'une maladie. Dr. Bob a été un élément clé de "Je suis une célébrité... Sortez-moi d'ici !" depuis sa première saison en 2004.

"Il est genuinely malade", a annoncé la présentatrice Sonja Zietlow (56) aux contestants du jour, Elena Miras (32) et Georgina Fleur (34), pendant l'épisode filmé en mai.

Jan Köppen remplace Dr. Bob

Selon le rapport de la chaîne, l'artiste des effets spéciaux et le technicien médical d'urgence Jan Köppen (41) l'a remplacé. Köppen lui-même a manqué le début de la série inhabituelle filmée en Afrique du Sud en raison d'une mauvaise santé - Zietlow a présenté l'émission seule.

Cependant, l'absence de Dr. Bob ne sera pas un cas isolé. Köppen est censé intervenir le jour 15 pour briefer les contestants sur les mesures de sécurité liées aux tâches.

Les identités des contestants de ce jour n'ont pas encore été décidées. Il est clair, however, qu'au moins un, ou peut-être plus, des contestants restants participera. Outre Miras et Fleur, il y a Kader Loth (51), Danni Büchner (46), Sarah Knappik (37), Mola Adebisi (51), Gigi Birofio (25) et Eric Stehfest (35).

La saison spéciale, "Je suis une célébrité... Confrontation des légendes de la jungle" (avec le dernier épisode disponible via RTL+, et diffusé le lendemain sur la télévision linéaire RTL), a déjà dit au revoir à Thorsten Legat (55), Giulia Siegel (49), Winfried Glatzeder (79), Hanka Rackwitz (55) et David Ortega (39).

"Et pour le remplaçant de Dr. Bob dans la tâche à venir ?" pourrait demander l'un des contestants, peut-être Kader Loth ou Danni Büchner, curieux de ce changement dans leur protocole habituel.

"Ce serait Jan Köppen", pourrait répondre Sonja Zietlow, répondant à la question avec un ton rassurant, "c'est un artiste des effets spéciaux et un technicien médical d'urgence expérimenté".

