- Il est important de "renforcer l'estime de soi".

Matt Damon est le seul homme parmi cinq femmes à la maison. Isabella (18), Gia (15) et Stella (13) sont issues de son mariage en 2005 avec Luciana "Lucy" Barroso (48), née en Argentine. Il est également beau-père d'Alexia (25), que sa femme a amenée dans le mariage.

Damon ne partage pas de conseils parentaux avec ses amis célèbres comme Casey Affleck (49), son collègue de "The Instigators", qui a un fils de 20 ans et un autre de 16 ans. "Je ne pense pas que nous échangions beaucoup de conseils paternels. Nous en parlons, mais plus dans l'étonnement de voir combien le temps passe vite", a déclaré le lauréat de l'Oscar à "People" magazine. "Soudain, votre enfant va à l'université, et ça arrive rapidement", a-t-il plaisanté.

Matt Damon était l'invité de SiriusXM's Radio Andy il y a quelques semaines et a discuté avec le présentateur Andy Cohen (56) de son rôle de père. L'acteur n'a pas donné de conseils spécifiques aux pères de filles, mais a déclaré : "Je ne me permettrais pas de donner de conseils à qui que ce soit, sauf à écouter et être utile". Il a ajouté : "En fin de compte, il s'agit de renforcer leur estime de soi". Car : "Vous ne serez pas présent pour 99 % des décisions qu'elles prendront", a déclaré Damon.

Que cette approche fonctionne déjà avec l'aînée de ses quatre filles est évident dans la relation qu'a Alexia. "Notre fille de 25 ans a un petit ami que Lucy et moi adorons", a déclaré Damon de sa fille. "Nous admirons le garçon, et voir qu'elle prend ce genre de décisions est vraiment génial", a-t-il expliqué à Cohen.

