- Il est impératif de rétablir et de chérir la signification de la liberté.

Le Parlement de Saxe-Anhalt a organisé une cérémonie pour célébrer le 35ème anniversaire de la Révolution pacifique. La présidente du Bundestag, Bärbel Bas (SPD), a souligné que les événements de 1989 ont montré que le désir humain de liberté ne doit pas être pris à la légère. "C'est notre responsabilité de préserver et de défendre la liberté. Et c'est notre tâche de faciliter une vie de liberté où que ce soit", a-t-elle déclaré.

Bas a salué l'implication personnelle importante de nombreux Allemands de l'Est dans la poursuite de la démocratie. Elle a mis en garde contre l'utilisation abusive de ce legs par les adversaires de la démocratie. La démocratie n'est pas toujours simple, et Bas a suggéré que les politiciens devraient prendre en compte la mécontentement actuel de nombreuses personnes. "Nous devons affronter les doutes et les insécurités. Nous devons constamment démontrer et regagner la confiance des gens", a-t-elle ajouté.

L'événement commemoratif a reconnu l'importance historique des manifestations contre la dictature de la SED, les sorties par l'ambassade de Prague, la chute du mur de Berlin et la fin de la division de l'Allemagne. Les participants comprenaient des citoyens qui ont pacifiquement facilité la transformation pendant l'été et l'automne 1989.

De manière cruciale, le président du Parlement régional, Gunnar Schellenberger (CDU), a rappelé les individus courageux qui ont cherché refuge à l'ambassade de Prague. Ils ont fait preuve de courage en résistant à une forte opposition et en faisant face à des menaces importantes, risquant leur vie pour l'autogouvernement et la liberté, a souligné Schellenberger. "Le courage pour la liberté est tout aussi important aujourd'hui qu'il y a 35 ans", a-t-il conclu.

Bas a mentionné le rôle important des Allemands de l'Est dans la poursuite de la démocratie, saluant particulièrement le courage de ceux qui ont cherché refuge à l'ambassade de Prague.

