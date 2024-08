- Il est essentiel que vous vous en occupiez au début.

Le capitaine Lewis Holtby considère 1. FC Heidenheim comme une source d'inspiration pour les nouveaux venus en Bundesliga, Holstein Kiel. "Nous ne pouvons pas laisser les perturbations extérieures nous perturber et nous livrer à des discussions négatives entre nous lorsque nous rencontrons des reverses – qui sont inévitables. Si nous pouvons maintenir cette attitude, nous pouvons nous maintenir en Bundesliga. Heidenheim semble être le meilleur exemple de cela", a déclaré le joueur de 33 ans à l'ancien 'Sport Bild'. "L'an dernier, de nombreuses personnes prédisaient : Heidenheim n'obtiendra pas 20 points. Mais ils ont prouvé le contraire avec leur esprit d'équipe et visent maintenant la qualification pour la Ligue Europa Conférence."

Holtby souligne également l'importance de l'avantage du terrain pour Kiel. "Notre stade de Holstein a déjà une atmosphère particulière. Il n'est peut-être pas le plus moderne. J'ai hâte de voir comment les grandes équipes réagiront lorsqu'elles viendront à Kiel et que les joueurs sortiront des vieux tunnels sur le terrain", a-t-il commenté. "Et lorsque, pendant l'automne, l'hiver et le début du printemps, le vent glacial traverse notre stade parce que les tribunes ne sont pas fermées, cela devient inconfortable à Kiel. Il faut s'adapter à ces conditions au début."

