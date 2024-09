- Il est essentiel de rationaliser les processus bureaucratiques dans les secteurs de la construction et de l'immobilier.

En raison de la situation actuelle sur le marché immobilier, les organisations du secteur de la construction et de l'immobilier appellent à moins de bureaucratie et à plus de soutien politique. "Les habitants de Hesse ont désespérément besoin de plus de logements abordables. Le nombre de permis de construire chute à un rythme alarmant", a déclaré Gerald Lipka, porte-parole de l'initiative "Étincelles pour la construction de logements - Hesse".

L'administration de l'État doit faire preuve de plus d'engagement, non seulement pour les constructions en cours, mais aussi pour les nouveaux projets. "Il est temps de réduire les coûts et de simplifier et accélérer la construction", a ajouté Lipka.

Plädoyer pour des conversions d'ateliers simplifiées

L'initiative a souligné que cet objectif ne peut être atteint uniquement par l'État de Hesse, mais qu'un effort conjoint des gouvernements fédéral, régional et local est essentiel. Cependant, il incombe à l'État de Hesse d'être plus assertif au Bundesrat, a-t-il été suggéré.

En plus des initiatives au niveau fédéral, l'État de Hesse peut contribuer de manière significative à simplifier et à accélérer les processus de construction, selon Axel Tausendpfund, membre du conseil d'administration de l'Association des entreprises de logement du Sud-Ouest allemand. Le parcours de la planification à l'appartement terminé peut être excessif. Une réforme du code de construction de Hesse est une mesure cruciale.

"Un instrument important réside principalement dans les réglementations pour les extensions et les conversions d'ateliers. De nombreux nouveaux appartements pourraient voir le jour si les lois existantes en matière d'isolation phonique et de sécurité incendie, ainsi que d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ne s'appliquent pas aux bâtiments existants", a expliqué Tausendpfund.

Les obligations municipales obsolètes de places de stationnement sont critiquées

La Chambre des architectes et des urbanistes de Hesse a souligné que les exigences excessives des municipalités en matière d'espaces de stationnement ne sont plus pertinentes. "Des stratégies progressistes de mobilité et de gestion des espaces de stationnement, calibrées au niveau du quartier par les municipalités, devraient remplacer l'adhésion rigide aux espaces de stationnement par unité d'habitation", a déclaré le membre du conseil Tobias Röhringer. "Le logement devrait primer sur le stationnement à domicile ou même

