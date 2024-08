- Il est essentiel de faire attention aux algues bleues nocives en se plongeant dans un environnement naturel.

Un peu d'éclaboussures, un plongeon, flotter sans fin sur un matelas gonflable – heureux est celui qui a un plan d'eau à proximité. Évitant la rudesse des piscines chlorées et leurs tremplins, le monde naturel offre encore la meilleure expérience de baignade. La plupart des spots de baignade en Allemagne maintiennent une excellente qualité de l'eau, allant de bonne à excellente. Cependant, lorsque les températures montent, les eaux peuvent devenir dangereuses, entraînant la fermeture temporaire de certains lacs.

Éclosions d'algues dangereuses

En 2023, environ 68 % des zones de baignade allemandes surveillées ont été soumises à des fermetures temporaires en raison de conditions d'eau insalubres. Cette situation est principalement due à la présence indésirable d'algues bleues-vertes. Les cyanobactéries, ces organismes producteurs de toxines, prospèrent en Allemagne, appréciant les températures prolongées, le soleil abondant et le vent minimal. Elles fleurissent à la fois dans les lacs peu profonds et la mer, formant de vastes étendues d'algues nuisibles.

Les algues bleues-vertes représentent un danger pour les baigneurs et la vie aquatique, car elles libèrent des toxines solubles dans l'eau. Une exposition à des niveaux élevés peut entraîner des problèmes de santé allant de troubles digestifs à des douleurs articulaires, des douleurs à l'oreille et de la conjonctivite. De plus, les allergies et les irritations cutanées sont des effets secondaires courants.

Pour vous protéger, évitez les eaux présentant une teinte verte ou bleu-vert, un film d'algues, un aspect trouble ou un essaim de poissons morts à la surface. Si vous ne pouvez pas voir clairement vos pieds en étant à mi-corps, il est peut-être préférable d'éviter l'eau.

Infections cutanées par vibriose

La vibriose, une infection bactérienne présente à la fois dans l'eau douce et salée, peut provoquer une gamme de symptômes tels que la diarrhée et la fièvre chez les personnes ayant un système immunitaire affaibli. Les bactéries en forme de baguette prospèrent lorsque la température de l'eau dépasse 20 degrés Celsius, entraînant souvent des infections cutanées graves. L'hyperthermie et la septicémie bactérienne sont une possibilité inquiétante.

Prurit du baigneur par les cercaires

Des démangeaisons intenses, une rougeur cutanée et des urticaires après la baignade peuvent indiquer une infestation de dermatite induite par la nage, causée par les cercaires. Ces larves de vers plats, bien qu'elles préfèrent les hôtes animaux, peuvent affecter les humains, provoquant une réaction allergique démangeante lors de la pénétration cutanée. Bien que les humains servent généralement d'hôte inapproprié, les cercaires ne se développent pas davantage et finissent par mourir.

Le prurit du baigneur est généralement inoffensif mais persistant. Dans certains cas graves, l'infection par les cercaires peut entraîner de la fièvre et un choc. Soulagez les démangeaisons avec des crèmes, mais évitez de gratter pour éviter les infections cutanées. L'état s'améliore généralement en 10 à 20 jours, à condition de prendre des mesures préventives : éviter les zones de rivage peu profondes, se rincer à l'eau fraîche après la baignade et assurer un nettoyage cutané approfondi.

Vous pouvez surveiller l'état des eaux de baignade allemandes à l'aide de la carte de l'Agence environnementale ici.

