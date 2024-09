Il est donc rare que les deux artistes se disputent le soutien des fans.

Dans une récente discussion, Dua Lipa a pris la parole contre les musiciens qui exploitent leurs relations personnelles pour devenir célèbres. Les fans pensent qu'elle vise des piques contre Taylor Swift avec cette déclaration. During an appearance on "60 Minutes," Lipa a partagé qu'elle évite de partager sa vie privée dans la musique - en contraste avec d'autres artistes de sa scène. Elle a déclaré : "Il y a des gens qui sont si insouciants avec leur vie personnelle qu'ils décident de tout inclure dans une chanson, en sachant que cela attirera l'attention."

Swift, connue pour écrire ses anciennes relations dans les paroles, a été soupçonnée d'aborder sa rupture avec l'acteur Joe Alwyn et sa brève romance avec le musicien Matty Healy dans son album "The Tortured Poets Department". Dans le poème final de l'album, Swift elle-même admet : "Ce sont les pires hommes que j'écris, j'écris sur les meilleurs."

Elle valorise le succès sans exploitation

Lipa, cependant, a exprimé une perspective différente : "Pour moi, il a toujours été vital de faire de la musique qui résonne vraiment avec les gens, pas parce que je crée du drame ou des titres sensationnels aux dépens de quelqu'un d'autre." Lipa s'abstient de mentionner des noms spécifiques.

Les Swifties, les fans dévoués de Taylor Swift, ont vu cela comme une remarque critique envers leur idole adorée. "Oui, je vais aller de l'avant et dire que c'était une pique subtile, sinon inoffensive, contre Taylor Swift", commente un fan sur X. Un autre utilisateur suspecte que la critique est trop évidente pour être si subtile. Une troisième personne sur X se plaint : "N'est-ce pas Dua Lipa qui a toujours été subtilement irrespectueuse envers Taylor Swift?" Jusqu'à présent, Lipa n'a pas abordé les suspicions directement.

Malgré la critique de Dua Lipa, Swift continue d'intégrer ses expériences personnelles dans sa musique, en publiant des chansons qui reflètent souvent ses relations. Le débat en cours sur les artistes qui partagent leur vie privée dans les chansons met en évidence le tiraillement entre la vie privée et la publicité dans l'industrie musicale.

Face à ces controverses, Lipa reste ferme dans sa approche, en se concentrant sur la création de musique qui résonne avec ses fans et en évitant toute provocation inutile ou exploitation de la vie des autres.

