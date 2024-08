- Il est désormais possible de nager dans le lac des moustiques sans soucis.

Les invités peuvent maintenant nager dans le lac de Berlin Müggelsee sans aucune inquiétude. En raison de problèmes liés à la bactérie E.Coli, le Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) avait émis un avertissement la semaine dernière recommandant de ne pas nager. Cependant, les tests récents sur la qualité de l'eau à la plage de Müggelsee ont montré que l'eau est maintenant sûre pour la baignade à nouveau, a annoncé l'agence.

Selon le ministère fédéral de l'Environnement, ces bactéries se trouvent dans les intestins des humains et des animaux et peuvent entrer dans les corps d'eau par les eaux usées. Leur présence indique une contamination fécale de l'eau.

Problèmes d'algues

Les températures estivales élevées continuent de causer des problèmes avec les algues dans de nombreux corps d'eau, a rapporté le Lageso. La qualité de l'eau sur la Dahme est limitée dans les zones de Schmöckwitz, Große Krampe et Bammelecke. La même chose s'applique à l'Unterhavel dans les zones de Grunewaldturm, petite plage, Breitehorn, Lieper Bucht, Radfahrerwiese, Großes Fenster, Strandbad Wannsee et Alter Hof.

Le Landesamt a mis en garde contre la baignade dans les eaux troubles et a recommandé, surtout pour les enfants, d'éviter les zones avec des rayures vertes et bleues. Cela pourrait sinon entraîner des irritations cutanées et des réactions allergiques chez les individus sensibles.

L'Union européenne a fait pression pour des normes de qualité de l'eau plus strictes pour protéger ses citoyens, compte tenu des nombreux incidents de contamination dans divers corps d'eau à travers le continent.

