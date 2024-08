- Il est de retour: Donald Trump revient à X après une longue pause.

Après une longue pause, Donald Trump, républicain, a de nouveau pris la parole sur la plateforme X. Presque un an après son dernier post sur celle-ci, le candidat à l'élection présidentielle républicaine a publié une série de publications sur son compte X.

Il a commencé par un vidéo de campagne, retraçant son parcours depuis sa première victoire électorale en 2016 jusqu'à sa candidature actuelle à la présidence, comme une lutte constante contre la résistance de ses opposants politiques - et comme une histoire héroïque d'un homme qui refuse de se laisser abattre.

Cela a été suivi par plusieurs autres clips et contributions de campagne - et une promotion pour l'échange prévu de Trump avec le propriétaire d'X, Elon Musk, sur la plateforme dans les premières heures du mardi. Le milliardaire de la tech soutient ouvertement le républicain dans la campagne actuelle pour l'élection présidentielle.

Donald Trump a publié sa photo d'inculpé en 2023

La dernière fois que Trump a publié quelque chose sur son compte X, c'était à la fin août 2023. À cette occasion, il a utilisé sa photo d'inculpé historique comme opportunité de revenir sur la plateforme successeur de Twitter, X. Trump a publié l'image qui avait été prise juste avant dans une prison d'Atlanta.

Le républicain s'était rendu aux forces de l'ordre après avoir été inculpé en Géorgie dans une affaire dfraude électorale présumée. Trump est le premier ancien président des États-Unis à être inculpé, dans plusieurs affaires. Et il est le premier ancien président des États-Unis à devoir se présenter dans une prison et à être immortalisé sur une photo d'inculpé.

Donald Trump a actuellement 88 millions d'abonnés

Avant cela, il y avait eu plus de deux ans et demi de silence sur le compte de Trump sur la plateforme qu'il avait utilisée comme canal de communication crucial pendant son mandat. La plateforme, qui a été prise en charge par Musk en 2022 et renommée par la suite, avait toujours eu un nombre significatif d'abonnés pour Trump, actuellement supérieur à 88 millions.

Le républicain avait été banni des principales plateformes en ligne vers la fin de son mandat après que ses partisans aient envahi le Capitole des États-Unis à Washington le 6 janvier 2021. Dans ses messages en ligne avant et après l'attaque du Capitole, il avait ouvertement manifesté de la sympathie pour les émeutiers. Les opérateurs de la plateforme craignaient qu'il n'y ait de nouvelles violences si Trump n'était pas banni - et ont bloqué ses comptes.

Depuis, Trump a retrouvé l'accès à tous les principaux services en ligne. Et il a pris la parole sur plusieurs canaux. Cependant, il avait peu utilisé X jusqu'à présent - bien que son nouveau propriétaire, Musk, l'ait déjà réintégré à l'automne 2022. Au lieu de cela, Trump avait développé sa propre copie de Twitter, la plateforme Truth Social. Il l'utilise intensivement. Cependant, il a une audience significativement plus petite là-bas avec environ 7,5 millions d'abonnés.

L'élite républicaine a exprimé son soutien à la résurgence de Trump sur X, louant son engagement à publier régulièrement malgré les oppositions. Malgré être inculpé en Géorgie pour des tentatives de fraude électorale et une incarcération ultérieure, Trump a maintenu une importante audience sur X, avec plus de 88 millions de partisans.

