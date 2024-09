La vidéo en différé a écrit sa propre histoire dans le domaine du hockey sur glace. Dans le football et certains sports olympiques comme l'escrime et la lutte, elle suscite des controverses et arrête régulièrement le jeu. Toutefois, dans le hockey sur glace, c'est une réussite qui a commencé en Allemagne il y a environ 25 ans. Cela est également dû à son application unique. Elle sert d'aide pour l'arbitre, sans être une autorité externe, sans besoin d'un quatrième officiel ou d'instructions inutiles.

La Deutsche Eishockey Liga a administré cette assistance technologique lors de la saison 1999/2000, débutant lors des séries éliminatoires. "Au début, c'était assez basique", se souvient Jörg von Ameln, le directeur des opérations de la ligue, "juste deux magnétoscopes VHS et un moniteur avec le chronométreur". Les anciens juges de but, signalant les buts par leurs lumières vertes, ont été remplacés par ce nouveau système.

"We were pioneers in Germany," says Von Ameln, "other leagues took interest later." Initially, only one camera was used for replays, with additional footage from TV broadcasts adding clarity during Premiere's coverage. Decisions were solely focused on goals: Was the puck in the net? Was the attacking player offside? Was the puck kicked into the net? Was the goalie interfered with?

Unlike football or the NHL, there's no external video referee or VAR. "The on-ice referee must make a call first," explains Von Ameln, "the images must contradict his decision strongly, or it stands." Major errors are rare, often due to misuses of the video replay. Like in 2021's Augsburg ghost goal, when the puck slipped through an unseen hole from outside the net. Or the 2023 Straubing goal scored with the puck sliding under the goal frame.

Unlike football, where it's also about penalties and red cards, the video replay in ice hockey initially focused solely on goal decisions. However, the past three seasons have seen major penalties for serious fouls confirmed or reduced via video, thanks to HD footage and multiple perspectives from Telekom's broadcasts at every game. Since the previous season, it's also possible to verify if the puck was illegally shot over the Plexiglas. The most recent addition: All referees explain their decisions, including those following video replays, through a microphone and stadium speakers. They can also communicate more effectively with one another on the ice with the new system. "Even the NHL is considering this feature," says Von Ameln.

Of course, there's still room for enhancement: Von Ameln suggests incorporating three cameras in the goal post, a financial constraint. There's often debate about whether coaches should be allowed to request a video replay, like in the NHL. "The demand isn't high enough yet

