Il est crucial de réviser le mécanisme de limite de la dette.

Homme d'affaires et ancien ministre fédéral des Finances du FDP, Harald Christ, plaide en faveur d'un "plan directeur pour l'Allemagne" avec des investissements dans les infrastructures, l'éducation et la numérisation. L'origine des fonds est cruciale selon Christ, dans le podcast "Die Stunde Null". En même temps, Christ considère la structure fondamentale du système économique allemand comme solide.

L'emplacement de l'Allemagne a été débattu pendant des années. Cependant, dans la situation actuelle, cela semble être un moment critique. De grandes entreprises comme Volkswagen sont en difficulté, et l'économie a été lente depuis longtemps. Est-ce si grave cette fois-ci?

Harald Christ : Il est vrai que nous avons eu des titres comme "L'Allemagne - le malade de l'Europe" ou "L'Allemagne est en retard" par le passé. Et puis nous avons eu la plus longue période d'expansion de la République fédérale, de 2005 à 2021, durée de 16 ans. Donc je ne suis pas en train de semer la panique sur l'emplacement ou de faire des discours enflammés. Nous avons une base économique très stable, nous sommes la troisième économie mondiale, avons des entreprises réussies et une classe moyenne stable.

Mais il y a encore des obstacles importants.

Ce qui est vrai, c'est que nous sommes au milieu d'une transition économique, et il y a des industries qui font face à des défis importants. Cela inclut les industries énergétives comme la chimie et les pharmaceutiques, ainsi que l'industrie automobile. Mais nous avons connu des transformations comme celle-ci tout au long de notre histoire industrielle, ce qui a entraîné la souffrance de entire secteurs. Les pleurnicheries n'aideront pas, nous devons regarder vers l'avenir et trouver des moyens de renforcer notre compétitivité à nouveau.

Alors c'est un problème avec des industries spécifiques plutôt qu'une crise fondamentale du modèle économique allemand?

Nous avons bien sûr des défis fondamentaux, nos coûts énergétiques sont trop élevés, nous avons une bureaucratie croissante qui pèse sur les entreprises avec des coûts, et nous avons des coûts salariaux élevés. Nous sommes un pays à forte fiscalité, en particulier pour les entreprises. Mais la question que nous devons nous poser est de savoir quelles mesures nous pouvons prendre pour nous sortir de cette situation et atteindre le prochain niveau de croissance.

Vous dites que nous devons trouver des moyens de nous sortir de cette situation. Il y a un grand papier stratégique de l'ancien président de la BCE, Mario Draghi, qui appelle à un programme d'investissement massif pour toute l'Europe - jusqu'à 800 milliards d'euros par an. Que répondez-vous en tant que libéral à une telle demande d'aide de l'État?

Je ne suis pas prisonnier d'une boîte idéologique, j'évalue la réalité et j'agis en conséquence. Et oui, nous devons investir plus. Mais la question cruciale est de savoir où cet argent va. Est-il utilisé pour augmenter les coûts sociaux, comme le revenu des citoyens, les pensions ou les prestations sociales? Ou est-il utilisé pour les infrastructures, la recherche et le développement, l'éducation et l'IA? Mais nous avons un frein à l'endettement en Allemagne.

C'est la prochaine question. N'empêche-t-il pas les investissements?

Le frein à l'endettement a été adopté avec un large soutien politique, donc un ministre des Finances doit s'y conformer. Cela le rend difficile. Nous devons réformer le frein à l'endettement. Cela ne signifie pas une dette illimitée. Mais nous ne pouvons pas charger les générations futures avec des infrastructures délabrées et un pays qui n'est plus compétitif.

Comment une telle réforme pourrait-elle être mise en œuvre?

Je ne pense pas qu'elle puisse être mise en œuvre pendant cette législature. Je pense que cela se produira à partir de 2025, quelle que soit la personne au pouvoir. Mais elle doit être soutenue à la fois par le gouvernement et l'opposition. Nous avons besoin de plus d'argent pour la sécurité intérieure, la défense. Nous ne pouvons pas éviter d'ajuster le frein à l'endettement. Mais nous devons le faire avec une perspective à long terme. Nous avons besoin d'un plan pour l'Allemagne, qui s'étend au-delà de la prochaine législature.

Cela semble effectivement être un programme d'investissement important.

C'est juste, mais l'accent est toujours mis sur les investissements. Si vous investissez 50 milliards d'euros supplémentaires dans les infrastructures aujourd'hui, cela représente une dette supplémentaire d'un côté. Mais à long terme, vous devriez voir une augmentation de la richesse de l'économie.

Écoutez le nouveau épisode de "The Zero Hour"

· Ce que la coalition du trafic lumineux fait bien selon Christ

· Pourquoi Christ mise sur la société AI Aleph Alpha

· Pourquoi il pense que lutter contre le populisme de droite aide

Tous les épisodes sont disponibles directement sur RTL,Apple, ou Spotify, ou viaGoogle**.

Lire aussi: