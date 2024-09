Il est certain que des erreurs peuvent survenir lors des premiers secours.

Si quelqu'un s'évanouit suddenly et ne répond pas, il est crucial d'agir rapidement. Beaucoup de gens qui prodiguent les premiers secours sont souvent réticents à commettre des erreurs ou à causer des fractures costales lors des compressions thoraciques. Cette peur est-elle justifiée ? Et y a-t-il des conséquences légales ? Un médecin du DRK partage ses lumières.

La vérité, c'est qu'en cas d'urgence, il n'y a qu'une seule erreur qui compte vraiment - c'est ne pas agir. Selon Bernd Böttiger, médecin fédéral de la Croix-Rouge allemande, chacun a la responsabilité d'intervenir en cas d'urgence dans la mesure de ses capacités. Selon l'article 323c du Code pénal, ne pas apporter son aide peut entraîner une peine de prison allant jusqu'à un an ou une amende.

Pourtant, de nombreuses personnes sont hésitantes à intervenir lorsque l'on fait appel à elles en tant que premiers secours. Cela fait longtemps qu'elles n'ont pas suivi de formation, et leurs connaissances sont restées inactives - tant mieux. Dans une telle situation, le cœur bat la chamade, mais il est essentiel de surmonter la peur de commettre des erreurs. "Il n'y a aucune raison de retarder l'intervention en cas de premiers secours", déclare Bernd Böttiger. Après tout, cela peut sauver des vies.

Le temps est essentiel en cas d'arrêt cardiaque

Par exemple, en cas d'arrêt cardiaque, le muscle cardiaque cesse de pomper le sang dans tout le corps, entraînant une carence en oxygène vitale pour les organes. Lorsque cela se produit, les personnes touchées perdent connaissance, s'effondrent et deviennent inconscientes et sans respiration. "Le cerveau ne peut supporter de telles conditions que pendant trois à cinq minutes", explique Bernd Böttiger. "Les services d'urgence ne peuvent généralement pas intervenir dans ce délai."

Ainsi, jusqu'à l'arrivée des professionnels, ceux qui assistent à l'incident sont appelés à intervenir. Dès qu'un appel d'urgence est passé au 112, commencez immédiatement les compressions thoraciques. Le temps presse - chaque minute sans traitement réduit les chances de survie de 10 %, selon la Fondation allemande du cœur.

Voici la procédure : en tant que secouriste, placez-vous à côté de la personne. Placez une main sur l'os central de la poitrine. Placez la deuxième main sur la première main.

Ensuite, appuyez sur la main de 5 à 6 centimètres dans la poitrine et répétez cette action 100 à 120 fois par minute. Utilisez "Stayin' Alive" des Bee Gees, qui a 100 battements par minute, comme guide pour maintenir le rythme. Si d'autres personnes sont présentes, faites-les se relayer. L'important est de continuer jusqu'à ce que le personnel médical prenne la relève.

Les fractures costales ne sont pas rares

Les compressions thoraciques peuvent être un processus brutal. "Une force considérable est nécessaire", déclare Böttiger, "car c'est crucial pour que le sang retourne au cerveau." Cette force peut parfois entraîner des fractures costales.

Les personnes préoccupées par la possibilité de casser une côte peuvent être rassurées par le médecin : "Bien que désagréable, une fracture costale est insignifiante comparée aux conséquences qui surviennent souvent en l'absence d'aide." Sans cela, des lésions cérébrales graves dues à l'insuffisance en oxygène ou même la mort peuvent se produire en quelques minutes.

Pas de conséquences légales pour les erreurs ou les blessures

Quelle que soit la fracture des côtes, d'autres blessures ou erreurs commises pendant le processus - les secouristes n'ont pas à s'inquiéter des conséquences légales. "Celui qui met en œuvre des stratégies de premiers secours de manière incorrecte en raison du stress du moment ne peut être tenu responsable plus tard", souligne Bernd Böttiger.

De plus, les secouristes ont même un soutien en cas d'urgence - "Le centre dedispatchement d'urgence peut également guider et aider à la RCR par téléphone", déclare Bernd Böttiger. Il conseille de ne pas chercher de conseils en ligne dans de telles situations. "En cas d'urgence, cela doit se faire rapidement, et vous êtes sous une pression immense, ce qui rend impossible de faire une pause pour regarder une vidéo d'abord."

En conclusion, chacun peut se préparer à une urgence en restant informé sur le sujet des premiers secours. "Depuis que cette connaissance n'est généralement pas mise en pratique et s'estompe rapidement, nous conseillons un rafraîchissement tous les deux ans", déclare le Dr Bernd Böttiger du DRK.

En cas d'urgence comme un arrêt cardiaque, ne pas agir est la seule véritable erreur, entraînant des sanctions potentielles selon l'article 323c du Code pénal. Bien que les fractures costales soient possibles pendant les compressions thoraciques, elles sont insignifiantes comparées aux conséquences du manque d'aide, qui peuvent entraîner des lésions cérébrales graves ou la mort.

