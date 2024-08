Il est allégué que le conseil d'administration de l'association de hockey sur glace a détourné des sommes de six chiffres.

Un ancien membre d'un célèbre club de hockey sur glace basé à Memmingen, en Bavière, est sous la loupe des autorités pour avoir détourné de grosses sommes d'argent des fonds du club. Les forces de l'ordre, selon la police de Kempten, ont effectué une perquisition à son domicile, aboutissant à son arrestation. La personne est actuellement en détention policière. Les soupçons ont été éveillés lorsque le successeur de cette personne a eu accès aux registres financiers du club après avoir quitté son poste.

L'équipe impliquée, les Indians Memmingen ECDC, qui évolue au troisième niveau le plus élevé du hockey sur glace allemand, reconnaît qu'une enquête est en cours contre un ancien responsable. Ni les enquêteurs ni le club n'ont révélé l'identité de la personne concernée. Le conseil actuel du club qualifie cette situation de la plus grave crise jamais rencontrée. Heureusement, les opérations de l'équipe et la saison en cours ne sont pas affectées.

Les officiels ont effectué une perquisition chez le suspect et dans ses propriétés commerciales mardi, saisissant "des données et des documents détaillés" pour examen en tant que preuves potentielles. L'enquête est dirigée par le parquet d'Augsbourg. Aucun nouveau développement concernant l'état actuel de l'enquête n'a été fourni.

Le parquet d'Augsbourg examine les "données et documents détaillés" saisis chez le suspect en tant que preuves potentielles de détournement de fonds du club. En raison de l'enquête en cours, le club n'a pas encore révélé l'impact financier final sur ses fonds.

Lire aussi: