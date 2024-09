Il est à noter que la quantité de cannabinoïdes dans les produits de confiserie est en augmentation.

Dans l'industrie des douceurs, les cannabinoïdes sont régulièrement découverts dans toute l'Europe. Les produits qui peuvent être confondus avec des articles ordinaires par les enfants, tels que les bonbons, les chewing-gums, le miel, la sirop, les sodas et les biscuits, sont particulièrement touchés, selon l'Office fédéral de la protection des consommateurs et de l'alimentation (BVL). En 2022, 20 alertes rapides ont été échangées via le système d'alerte européen RASFF concernant ces produits interchangeables contenant des cannabinoïdes. Certains de ces produits contenaient l'hexahydrocannabinol (HHC) psychoactif, actuellement interdit à la vente en Allemagne. Contrairement à cela, les produits CBD ne peuvent pas être vendus car ils n'ont pas encore reçu l'approbation en tant que denrées alimentaires nouvelles.

Le nombre de rapports sur les produits contenant des cannabinoïdes a plus que doublé, passant de 3 % en 2022 à 6 % l'année suivante, selon le BVL. Au total, il y a eu environ 4 700 rapports d'aliments, de fourrage et de matériaux en contact avec les aliments potentiellement dangereux provenant des autorités des 31 États membres. "C'est un nouveau record", a déclaré un communiqué.

Presque un rapport sur huit (592) a été soumis par les autorités allemandes. L'Allemagne était la destination du produit rapporté dans un cas sur cinq, avec les aliments étant la catégorie la plus touchée.

Les raisons les plus fréquentes d'alertes dans la base de données RASFF, similaires aux années précédentes, étaient les résidus de pesticides dans les fruits et les légumes de Turquie et la salmonelle dans la volaille de Pologne.

