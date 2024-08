- Il est à noter que la population sans-abri du pays a augmenté de façon spectaculaire.

Le nombre d'individus vivant dans des logements temporaires ou partagés a presque triplé dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie depuis le début de 2022. Selon les données fédérales, le chiffre a atteint 105 120 au 31 janvier 2024, le ministre social de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Karl-Josef Laumann (CDU), confirmant cela à une question de l'SPD.

Près de 40 % d'entre eux, soit 40 490, étaient âgés de moins de 25 ans, selon un rapport obtenu par l'agence de presse allemande à Düsseldorf. Environ un tiers d'entre eux appartenaient à la catégorie "couple avec enfants".

La migration est le facteur principal à l'origine de l'augmentation du sans-abrisme

La forte augmentation du sans-abrisme ces deux dernières années est principalement attribuable aux tendances migratoires en cours, notamment en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré Laumann.

"Dans l'ensemble, les statistiques fédérales ont révélé une augmentation significative du nombre d'individus ayant une citoyenneté étrangère par rapport à l'année précédente", a ajouté le ministre. Cela représentait 86 % de tous les individus enregistrés. La hausse peut également être attribuée à "des améliorations dans la déclaration des données au cours de la troisième année depuis la mise en œuvre des statistiques fédérales".

Les statistiques incluent les individus ayant un logement temporaire et les services offerts par les œuvres de charité, ainsi que ceux qui ont un logement mais pas de résidence permanente. Cela inclut les réfugiés qui ont terminé leurs demandes d'asile mais n'ont pas encore conclu de contrat de location.

Les personnes vivant dans la rue et celles qui vivent dans des situations de sans-abrisme caché (comme chez des connaissances) ne sont pas incluses dans les statistiques. Selon une étude basée sur des échantillons commandée par le ministère social de l'État, environ 5 300 personnes sans-abri vivaient dans la rue en NRW pendant l'été 2021.

La députée fédérale de l'SPD, Lisa-Kristin Kapteinat, a exprimé son étonnement face à ces chiffres. "Si des enfants, des jeunes et des jeunes adultes sont sans-abri en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, nous ne pouvons pas simplement fermer les yeux", a-t-elle déclaré à l'agence de presse dpa. "Même s'ils n'ont pas à passer la nuit sous un pont, il est particulièrement préoccupant pour les enfants et les jeunes de ne pas savoir où ils passeront la nuit suivante."

Elle a réaffirmé que le logement est un droit fondamental. "Surtout, les enfants et les jeunes ont besoin d'un logement sûr pour grandir en bonne santé." Le triplement des chiffres du sans-abrisme est alarmant. "Le gouvernement de l'État doit enfin agir en conséquence."

La hausse du sans-abrisme a entraîné une augmentation de la demande en options de logement, car le nombre d'individus vivant dans des shelters temporaires continue d'augmenter. Despite the rising figure of 105 120 homeless individuals in North Rhine-Westphalia by January 2024, only a portion of them are included in the federal statistics, with around 5 300 living on the streets during the summer of 2021 not accounted for.

Lire aussi: