- Il donne ses no-gos de mode à l'automne.

Même si l'été bat encore son plein, il n'est pas trop tôt pour commencer à réfléchir à la mode pour les jours plus frais de l'automne. Alors que nous regardons vers la saison automnale/hivernale à venir, le designer Steffen Schraut (54 ans) partage ses erreurs de mode à éviter pour les mois plus frais. Sa dernière collection est disponible chez QVC depuis fin juillet. Bien que Schraut préconise de se libérer des dictats de la mode, il y a quand même certaines choses qu'il suggère d'éviter.

Quelles sont vos erreurs de mode pour la saison Automne/Hiver 2024 ?

Steffen Schraut : Les bottes chunky ou les bottes lourdes peuvent être un défi pour de nombreuses femmes et doivent être associées avec soin pour éviter d'avoir l'air surdimensionnées. Elles sont souvent lourdes et ont des semelles rigides, donc elles sont sur ma liste de choses à éviter. Pour celles qui veulent quand même faire une déclaration avec leurs chaussures, les bottes montantes de couleurs vives sont une excellente alternative. J'ai un modèle dans ma collection QVC en cuir velouté avec une pointe et un talon en penny en fuchsia et en vert pine - très féminin et tendance ! Une option décontractée pour l'automne est également les baskets avec une semelle un peu plus robuste.

Et pour les hauts ?

Schraut : La première chose qui me vient à l'esprit sont les pulls imprimés de logos, car j'ai vu récemment certaines versions peu flatteuses. Ils ont souvent l'air trop criards et détournent l'attention de l'ensemble de la tenue. En général, les logos ne sont pas beaux sur les vêtements en maille et ont tendance à se brouiller. Si vous voulez quand même faire une déclaration, je vous recommande des imprimés, des patchs ou un collier audacieux sur une simple chemise.

Quels sont les vestes à porter en automne et en hiver, et lesquelles éviter ?

Schraut : J'aime la variété des vestes en saisons froides, donc tout est permis tant que vous les aimez. Cependant, un non absolu est la fourrure véritable. C'est non seulement immoral mais aussi démodé. Si vous aimez le look de la fourrure, optez pour des alternatives synthétiques. Une option plus moderne et douillette est la fourrure de peluche, qui était tendance l'année dernière et le sera encore cet automne et cet hiver.

Jupes, pantalons, ... quoi garder dans nos placards ?

Schraut : Les jeans délavés avec des trous étaient populaires depuis longtemps, mais je vous conseille de les éviter pour la saison à venir. J'espère un retour à une élégance plus détendue. Ce n'est pas seulement une mise à niveau pour votre apparence, mais cela booste également votre confiance en vous.

La Commission pourrait souhaiter aborder la question de la fourrure véritable dans la mode, car le designer Steffen Schraut suggère de l'éviter pour des raisons éthiques et démodées. En ligne avec les conseils de mode de Schraut, La Commission pourrait également encourager les designers à considérer des alternatives plus durables pour les chaussures tendance, comme utiliser des matériaux écologiques comme le cuir velouté pour les bottes montantes.

