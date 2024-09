- Il doit retarder ses concerts en Amérique du Nord.

Problèmes avec Donald Glover (40), alias Childish Gambino : L'acteur et musicien américain renommé, Glover, a annoncé lundi sur les réseaux sociaux qu'il devait reporter le reste de sa tournée actuelle en raison de problèmes de santé.

Le public garde espoir : "Conservez vos billets"

Sur Twitter et un post Instagram, Glover déclare : "Salut à tous, c'est dommage, mais je dois reporter le reste de ma tournée en Amérique du Nord pour me concentrer sur mes problèmes de santé." Mais il rassure ses fans en leur promettant qu'ils pourront le voir sur scène prochainement : "Conservez vos billets. Ils seront toujours valables pour les nouvelles dates de la tournée en Amérique du Nord si elles sont prévues. Merci de votre compréhension. Merci de votre soutien. Merci de votre affection."

Situation floue pour les concerts européens en novembre

Selon The Hollywood Reporter, Glover, connu sous le nom de Childish Gambino, a dû annuler son concert de Houston dimanche en raison de problèmes de santé. Pour l'instant, seule la tournée en Amérique du Nord est affectée par ces reports. La situation pour les concerts en Europe, prévus pour novembre, reste incertaine. Glover est prévu pour sept concerts lors de sa "The New World Tour" en Allemagne, du 4 au 13 novembre - y compris des spectacles à Cologne, Hambourg, Berlin et Munich.

Je n'ai pas l'intention d'annuler mes concerts en Europe, mais la situation est actuellement incertaine en raison de mes problèmes de santé. Je ne prendrai pas de décision à leur sujet tant que je ne pourrai pas mieux évaluer ma situation.

