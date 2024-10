Il doit faire face à la solitude causée par l'aide à la relocalisation

À mesure que la saison fraîche de l'automne commence, de nombreux étudiants de première année se préparent au début du semestre d'hiver, marquant un nouveau chapitre de leur vie. Pour ceux qui viennent de l'extérieur de la ville universitaire, cette transition signifie souvent quitter des relations chères avec des amis et la famille. Selon une étude de la Fondation Bertelsmann, les individus âgés de 19 à 22 ont tendance à se sentir les plus seuls. Parmi les répondants âgés de 16 à 30 ans, un chiffre alarmant de 46 % a déclaré avoir ressenti de la solitude.

Une raison possible de ce sentiment d'isolement pourrait être l'environnement étranger – tout est nouveau, et les amitiés universitaires n'ont pas encore éclos. Les résidences partagées, bien qu souvent essentielles en raison de la nécessité, ne remplacent pas le confort de la famille. Mais comment les étudiants de première année peuvent-ils naviguer dans ces sentiments difficiles?

Affronter les obstacles de front

Vivre seul pour la première fois peut être une expérience intimidante et inconnue. Après 18 ans de vie familière, il est important d'aborder ce changement avec patience et de se donner suffisamment de temps pour s'adapter. Cette période peut également servir d'opportunité pour la découverte de soi, affiner l'habileté du contentement en solitude.

Une façon de cultiver cette habileté est de profiter de sorties en solo. Le déménagement offre une occasion excitante de découvrir les joyaux cachés d'une nouvelle ville. En visitant des musées, des parcs, des cafés et des boutiques, et en planifiant les jours à l'avance, nous pouvons faire de la place pour 'me-time', les cours et les appels vidéo avec les proches.

Exploiter la technologie moderne

Les smartphones peuvent jouer un rôle important dans l'aide aux étudiants de première année pour se connecter avec des individus partageant les mêmes idées. Les plateformes de médias sociaux servent de hub virtuel de suggestions d'événements, surtout dans les zones urbaines. Assister à ces événements peut ouvrir la porte à la culture locale et faciliter les connexions via la section des commentaires.

Les applications de rencontre peuvent également être instrumentales dans la construction d'amitiés, car elles facilitent la mise en relation en fonction des intérêts et de l'emplacement. Lors de l'utilisation de ces applications, il est essentiel de maintenir la sécurité personnelle en rencontrant de nouveaux acquaintances dans des lieux publics comme les cafés.

Partager les passions pour forge des connexions

Celles qui préfèrent l'interaction directe peuvent rechercher des clubs et des rassemblements organisés. Les sites Web et les médias sociaux rendent désormais plus facile que jamais de trouver de tels événements, et certaines villes organisent même des promenades pour les nouveaux arrivants et les papillons sociaux. Dans de grandes villes comme Cologne, Munich et Hambourg, la tendance répandue « Girls Walking & Talking » a marqué la scène locale.

Les individus qui partagent une passion pour les loisirs peuvent également trouver du réconfort dans les clubs existants. Aucun abonnement n'est requis pour de nombreuses activités, comme les groupes de jeux de société. Ces clubs créent d'excellentes occasions de construire un réseau solide d'amis et d'élargir son cercle social.

Dans cet environnement nouveau, les étudiants de première année pourraient bénéficier de la recherche de conseils auprès de leurs mentors ou conseillers académiques. Ces conseils peuvent aider à naviguer dans les défis de l'adaptation à la vie étudiante et réduire les sentiments d'isolement.

De plus, participer à des clubs ou des sociétés qui correspondent aux intérêts personnels peut être une excellente façon de rencontrer de nouvelles personnes et de former des connexions significatives. Partager des passions avec les autres conduit souvent à la formation d'amitiés durables, rendant l'expérience étudiante encore plus enrichissante.

