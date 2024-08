- Il devrait faire chaud en Hesse - jusqu'à 35 degrés.

Ciel bleu, soleil abondant et températures allant jusqu'à 35°C, c'est ce que prévoit le Service météorologique allemand (DWD) pour la Hesse. De forts coups de chaleur sont attendus dans de nombreuses régions, en particulier dans le Sud et le Centre de la Hesse. Dans le nord-est et sur les montagnes, les températures oscillent entre 28 et 32°C. Des averses locales sont possibles dans le Sud de la Hesse, sinon il restera sec.

La chaleur se poursuit après le coucher du soleil : localement, le DWD prévoit une nuit tropicale avec plus de 20°C, sinon les températures oscillent entre 19 et 16°C. Le mardi, de violents orages peuvent se développer pendant la journée, avec le potentiel de temps forts, comme le prévoit le DWD : éclair et tonnerre pourraient apporter de fortes précipitations, de la grêle et des rafales de vent. Les températures atteindront à nouveau 32 à 36°C.

