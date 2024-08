- Il demande une aide rapide pour la vaccination contre la variole à Philippes

Dans la lutte contre la propagation de la variole du singe en Afrique, le ministre de la Santé d'Lower Saxony, Andreas Philippi (SPD), plaide urgemment pour une distribution rapide et massive de vaccins. "Nous devons mobiliser toutes nos ressources pour aider les nations africaines à lutter contre l'épidémie de variole du singe", a déclaré Philippi.

"Il faut envoyer autant de doses de vaccin que possible en Afrique centrale immédiatement", a-t-il poursuivi. La communauté internationale devrait examiner ses réserves de vaccins et contribuer au maximum de vaccins "sans paperasse et gratuitement". Le gouvernement fédéral devrait "estimer rapidement combien de doses nous pouvons donner et élaborer un plan de distribution, en particulier avec nos alliés européens", a déclaré le ministre.

Jeudi, le premier cas confirmé de variole du singe d'une nouvelle variante en dehors de l'Afrique a été signalé en Suède. L'individu suédois qui a contracté la variole du singe avait récemment été en Afrique, où la nouvelle variante Clade I a été détectée pour la première fois à la fin de 2023. Les experts suspectent que ce sous-type - Clade Ib - pourrait être plus contagieux que les souches précédentes et pourrait entraîner des cas plus graves.

Le ministre : Les pays occidentaux ne devraient pas stocker

Contrôler la variole du singe en Afrique centrale est la clé pour prévenir toute propagation supplémentaire, selon Philippi. "C'est pourquoi les pays occidentaux ne devraient pas accaparer le vaccin, mais le donner", a-t-il insisté. Philippi ne voit pas de menace immédiate pour l'Allemagne ou Lower Saxony. "Nous sommes bien préparés, mais nous ne pouvons pas sous-estimer la variole du singe".

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis le plus haut niveau d'alerte en raison des épidémies de variole du singe en Afrique et de la nouvelle variante potentiellement plus dangerous.

Lire aussi: