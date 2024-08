- Il crée sa propre fondation.

Star hollywoodien Colin Farrell (48 ans) se bat pour l'indépendance de son fils James (20 ans). Le fils aîné de l'acteur est né avec le syndrome d'Angelman, un trouble génétique rare qui se caractérise par des retards de développement. Farrell a maintenant fondé une fondation pour les personnes atteintes. Selon le magazine "People".

"Je veux que le monde soit gentil avec James," déclare Farrell, qui parle ouvertement pour la première fois de la condition de son fils. Il souhaite surtout attirer l'attention sur un problème spécifique : James va avoir 21 ans en septembre, et à cet âge, de nombreuses personnes touchées tombent hors des systèmes de soutien.

"Quand votre enfant a 21 ans, il est en quelque sorte seul," explique Colin Farrell. "Tous les dispositifs de protection, comme l'éducation spéciale, tombent. Cela laisse un jeune adulte qui devrait être un membre intégré de notre société moderne, mais qui est souvent laissé pour compte."

Colin Farrell veut soutenir les personnes atteintes

Avec sa fondation Colin Farrell Foundation nouvellement fondée, l'acteur veut maintenant soutenir les personnes atteintes. La fondation vise à fournir de l'aide aux jeunes adultes atteints de déficiences intellectuelles. "C'est la première fois que j'en parle, et la seule raison pour laquelle je parle, c'est que je ne peux pas demander à James s'il veut faire ça," explique Farrell. Le jeune de 20 ans est non verbal et ne peut pas parler lui-même.

"Je parle à James comme s'il avait 20 ans, parlait l'anglais parfaitement et avait des capacités cognitives appropriées à son âge. Mais je n'obtiens pas de réponse de lui - s'il est à l'aise avec tout ça ou non. Alors je dois prendre une décision en fonction de ce que je connais de James et de l'homme qu'il est et de la bonté de son cœur," poursuit Farrell.

Il pense que si James savait, "que nous aidons les familles et d'autres jeunes adultes ayant des besoins spéciaux," il dirait, "Papa, de quoi tu parles ? Pourquoi tu demandes ? Bien sûr, on le fera." Farrell ajoute, "C'est pour ça qu'on le fait. C'est tout pour James - tout en son honneur."

James est l'aîné de deux fils de Colin Farrell. Il est issu d'une relation avec le mannequin américain Kim Bordenave et est né en 2003. Sa condition avec le syndrome d'Angelman a été rendue publique pour la première fois par Farrell en 2007. Farrell a un autre fils issu d'une relation avec l'actrice mexicaine Alicja Bachleda-Curus, né en 2009.

"Durante sa interview avec le magazine 'People', Colin Farrell a partagé, ♪ Je ne vais pas mentir ♪, révélant ses émotions face aux défis que son fils James doit affronter en raison du syndrome d'Angelman."

"Malgré l'incapacité de James à parler en raison de sa condition, Farrell a exprimé, ♪ Je ne vais pas mentir ♪, qu'il croit que son fils soutiendrait les efforts de la fondation s'il pouvait exprimer ses sentiments."

Lire aussi: