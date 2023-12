Il connaissait les conditions : Rafael Nadal évoque la "situation difficile" de Novak Djokovic avant l'Open d'Australie

Djokovic, qui est à égalité avec Nadal et Roger Federer avec 20 titres du Grand Chelem, pourrait ne pas être en mesure de défendre son titre à l'Open d'Australie après que son visa d'entrée dans le pays a été annulé et qu'il a été bloqué à la frontière, où on lui a dit qu'il n'avait pas satisfait aux règles d'entrée requises.

Le joueur de 34 ans n'a pas révélé publiquement son statut vaccinal, mais le premier ministre australien, Scott Morrison, a déclaré lors d'une conférence de presse jeudi que Djokovic "n'avait pas d'exemption médicale valable" à l'obligation de vaccination pour les arrivants.

L'équipe juridique de Djokovic a demandé une injonction urgente contre la décision des forces frontalières australiennes de révoquer son visa. La Cour fédérale du pays a ajourné la décision jusqu'à lundi pour savoir s'il sera autorisé à rester en Australie ou s'il sera expulsé, selon Reuters et le radiodiffuseur public ABC.

"Il a pris ses propres décisions, et chacun est libre de prendre ses propres décisions, mais il y a des conséquences", a déclaré Nadal, qui a remporté jeudi son premier match en simple depuis le mois d'août, à des journalistes à Melbourne.

"Bien sûr, je n'aime pas la situation actuelle. D'une certaine manière, je suis désolé pour lui. Mais en même temps, il connaissait les conditions depuis de nombreux mois, donc il prend sa propre décision".

Si Djokovic, neuf fois vainqueur de l'Open d'Australie, ne pouvait pas participer au tournoi, cela augmenterait les chances de Nadal de remporter un 21e titre du Grand Chelem, un record.

Daniil Medvedev et Alexander Zverev, respectivement deuxième et troisième au classement masculin derrière Djokovic, font également partie des favoris à Melbourne.

"La situation semble difficile, mais au bout du compte, la seule chose que je puisse dire, c'est que nous avons traversé une période très difficile et que beaucoup de familles ont beaucoup souffert ces deux dernières années avec la pandémie", a déclaré Nadal.

Il a ajouté : "Il est normal que les Australiens soient très frustrés par l'affaire [Djokovic] parce qu'ils ont vécu des périodes de fermeture très difficiles et que beaucoup de gens n'ont pas pu rentrer chez eux.

"De mon point de vue, la seule chose que je puisse dire, c'est que je crois en ce que disent les gens qui connaissent la médecine, et si les gens disent qu'il faut se faire vacciner, il faut se faire vacciner.

Nadal a battu Ricardas Berankis 6-2 7-5 pour atteindre les quarts de finale du tournoi d'été de Melbourne jeudi, un tournoi de préparation à l'Open d'Australie.

Il s'agissait de son premier match en simple depuis cinq mois en raison d'une blessure au pied gauche, et l'Espagnol faisait également son retour sur le court après avoir été contrôlé positif au Covid-19 en décembre.

"Je me sentais très fatigué et j'avais de la fièvre", a déclaré Nadal, qui a été doublement vacciné, à propos du virus qu'il a contracté.

"J'ai dû rester au lit pendant deux jours sans pouvoir bouger beaucoup parce que j'étais très malade, j'avais de la fièvre, et c'est l'un des symptômes les plus difficiles que j'ai eus dans ma vie en termes de grippe.

Nadal participe également au tableau de double du tournoi d'été de Melbourne cette semaine et affrontera Tallon Griekspoor dans le tableau de simple de la compétition vendredi.

L'Open d'Australie commence le 17 janvier et la finale masculine aura lieu le 30 janvier.

Anne-Claire Stapleton et Jessie Yeung de CNN ont contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com