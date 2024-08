- Il comprend les phoques, les émigrés simples et une vaste cacofonie.

Pour comprendre les lois non écrites de la jungle, il suffit d'observer la scène qui se déroule entre les trois adversaires après un défi plutôt réussi. C'était un symphonie d'injures, de pleurs et de jurons, avec le mot qui commence par F faisant de nombreuses apparitions.

Éclaircissement du titre : Dschungelcamp : Dîne et Déballe

Lucas, Lea et Max se sont surpassés avec ce qui semblait être le repas le plus délicieux du camp. Des mots qui feraient gonfler le pochon de sel aux herbes de Juilette Steiner. Mais soyons honnêtes : un ragoût d'impala comme base, des fruits citronnés pour le dessert - Lea Bixenrother renierait tous les Angelina Jolie pour ça - il n'y avait pas grand-chose qui pouvait tourner mal, sauf peut-être en taxonomie : "L'impala, c'est quoi ? Du poisson ou un primate ?" Qui s'en soucie, tant que c'est délicieux. Ou comme dirait Maman Mola : "Mettons-nous à table !"

Un repas presque parfait, mais dans des conditions indéniablement difficiles, car les campeurs avaient auparavant voté lors du grand sondage Lea ou Juilette. Le résultat était sans équivoque : avec une majorité de 8-0, les campeurs ont jugé que Juilette devait partir, seul Lucas ayant voté pour l'élimination de Lea. La surprise : ceux qui pensaient pouvoir éliminer quelqu'un en secret grâce au téléphone de la jungle s'étaient trompés. Après la décision, elle a été annoncée et expliquée lors d'une discussion en groupe.

Il n'est pas étonnant que des individus ouvertement hostiles comme Danni, Kader ou Max soient restés muets. Mais c'était choquant lorsque Eric et Mola, qui s'étaient alliés à Juilette, lui ont soudain remis les papiers d'expulsion. La raison d'Eric était étonnamment directe - il voulait participer au prochain défi avec Lea. Mais l'effort de Mola pour présenter ce coup de pied aux fesses comme quelque chose de positif était audacieux dans son audace. Elle a suggéré que Juilette toussait trop ces derniers temps et qu'il vaudrait mieux qu'elle cherche de l'aide à l'extérieur.

On ne peut s'empêcher de penser à un homme qui frappe quelqu'un et justifie son acte en faisant preuve d'une innocence feinte : "Fais-moi confiance, chérie, je l'ai fait pour ton propre bien, et je suis celui qui souffre le plus." Voyons quand Mola recevra elle-même quelques gifles. Entre-temps, la cerise sur le gâteau : malgré l'élimination, Juilette Steiner a été obligée de passer toute la journée et la nuit, y compris la surveillance du feu, comme une sorte de période d'essai infernale. Elle voulait rester, tandis que tout le monde fonctionnait sur la réserve et désirait un changement. Mais c'était peine perdue, car c'était inévitable.

Laisser le freestyle aux professionnels

Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Lucas et Sarah ont tenté un freestyle ridicule de "Beatbox" et de parole parlée. Max a montré ses pieds, ornés de vernis ambré, qui aurait pu lui rapporter quelques euros sur BestFans, où Juilette finance les habitudes de fumeur paresseux de ses abonnés.

