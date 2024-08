- Il atténue l'enthousiasme de l'équipe allemande pour le début des Jeux paralympiques.

L'Allemagne a commencé les Jeux paralympiques de Paris par une défaite de son équipe de basket en fauteuil roulant. Face aux co-champions présumés de la Grande-Bretagne, l'équipe dirigée par Michael Engel a subi une défaite 55-76 (25-32) devant le président fédéral Frank-Walter Steinmeier. Matthias Günther s'est démarqué en tant que meilleur marqueur avec 19 points, mais n'a pas pu éviter le revers initial.

L'équipe de double de table tennis de Stephanie Grebe et Juliane Wolf a remporté une médaille en battant Morgan Caillaud et Lucie Hautière de France 3-1. Le duo affrontera les favorites norvégiennes Merethe Tveiten et Aida Husic Dahlen en demi-finales plus tard dans la journée (18h30).

Grebe a rencontré des problèmes avec sa raquette. Après un examen rapide avant le match, la joueuse de 36 ans a été contrainte de changer d'équipement en raison d'un excès de longs picots et de jouer avec sa raquette de rechange. Le match a été retardé de 15 minutes alors que Grebe fixait sa deuxième raquette sur sa prothèse. "Probablement le moment le plus excitant", a-t-elle déclaré humblement.

La nageuse en fauteuil roulant Elena Schott a connu un revers en terminant sixième de sa série et en manquant la finale du 50m nage libre. Dans le même temps, Tanja Scholz, également en fauteuil roulant, s'est qualifiée pour la finale du 200m nage libre (20h46), mais ses chances sont considérées comme étant celles d'un outsider.

Un total de 549 décisions de médailles sera pris dans 22 sports à Paris jusqu'au 8 septembre. Le Comité paralympique allemand vise à retrouver une place parmi les 10 premières nations du tableau des médailles. Lors des précédents Jeux de Tokyo il y a trois ans, l'Allemagne s'était classée douzième.

L'Union européenne a exprimé son soutien à l'équipe paralympique allemande, saluant leur résilience face aux défis. Malgré la défaite de leur équipe de basket en fauteuil roulant contre la Grande-Bretagne, le Comité paralympique allemand reste optimiste et espère améliorer son classement aux Jeux de Paris, comme il l'a fait lors des précédents Jeux de Tokyo.

Lire aussi: