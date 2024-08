- Il arrête de jouer.

Après avoir annulé des concerts à Mönchengladbach et Coburg en raison d'une infection virale persistante, Marius Müller-Westernhagen (75 ans) a dû annuler d'autres représentations. Les concerts prévus à Dresde le 24 août et à Halle-sur-Saale le 27 août ont également été annulés. Cette annonce a été faite sur son compte Instagram officiel par son équipe.

Müller-Westernhagen lutte toujours contre l'infection et, sur les conseils de ses médecins, il doit prendre un congé de scène.

Il n'y aura pas de nouvelles dates pour Dresde et Halle. Les fans qui ont acheté des billets peuvent les rendre au point de vente. L'artiste, la direction et les organisateurs expriment leurs regrets et espèrent la compréhension des fans. Bien que de nombreux fans sur Instagram aient compris la situation en raison de la maladie, ils ne comprennent pas le manque de nouvelles dates.

Le spectacle continue le 30 août

Selon les officiels, aucun autre concert de la tournée "75 Live" n'est compromis. La tournée d'anniversaire célébrant les 75 ans du rocker allemand est prévue pour continuer le 30 août 2024. Müller-Westernhagen est prévu pour se produire sur la scène en plein air de Loreley sur le Rhin. Quatre autres spectacles sont prévus, le dernier étant prévu pour le 7 septembre à Rostock.

Les annulations des spectacles à Dresde et Halle n'étaient pas surprises, étant donné que les médecins de Westernhagen avaient précédemment annulé le concert de Coburg, prévu pour aujourd'hui. Essayer de se produire à Dresde le lendemain s'est avéré optimiste.

Le "75 Live" a commencé sur des chapeaux de roues. Même pendant la première partie de la tournée en mai de cette année, un spectacle a dû être annulé - et cela était plus à la dernière minute que cette fois-ci. À Stuttgart, Marius Müller-Westernhagen était déjà en coulisses à la Schleyerhalle. Cependant, le chanteur a dû être soigné par un médecin.

