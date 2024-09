Il appelle à une réduction immédiate des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, selon Elizabeth Warren.

Dans un courriel envoyé au président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lundi, la sénatrice démocrate du Massachusetts, Elizabeth Warren, et deux de ses collègues du Sénat ont exhorté la banque centrale américaine à réduire drastiquement les taux d'intérêt de trois quarts de point lors de la prochaine réunion de politique monétaire.

"Compte tenu de la confiance de la Fed dans l'inflation qui se rapproche de son objectif de 2 % et des données montrant une croissance de l'emploi plus lente, il s'agit du moment idéal pour mettre en œuvre rapidement des baisses de taux", a écrit Warren dans le courriel, également signé par les sénateurs Sheldon Whitehouse et John Hickenlooper.

Les investisseurs des marchés financiers ne parient pas sur une seule chance qu'une telle baisse significative des taux se produise, et aucun des principaux responsables de la Fed n'a exprimé son soutien à une telle mesure.

Cependant, Warren, une critique virulente de Powell, affirme que la Fed cause des dommages inutiles au marché de l'emploi en maintenant les taux d'intérêt à des niveaux nonobservés depuis deux décennies.

"Il est grand temps pour la Fed de baisser les taux d'intérêt. En fait, il se peut qu'il soit trop tard : vos retards ont menacé l'économie et ont laissé la Fed jouer à rattraper le temps perdu", ont écrit les parlementaires, en pointant du doigt la croissance de l'emploi plus lente et le taux de chômage plus élevé.

Dans le courriel, Warren et ses collègues ont fait référence aux mises en garde de Bill Dudley, ancien président de la Federal Reserve Bank of New York, qui a déclaré que "les retards augmentent inutilement le risque" de récession.

Même Dudley, interrogé sur la lettre de Warren, a rejeté l'idée d'une forte baisse cette semaine.

"Cela n'arrivera pas", a déclaré Dudley à CNN dans un courriel lundi. "C'est encore moins probable, compte tenu qu'elle vient d'un seul parti. Pourquoi la Fed le ferait-elle ?"

Bien que certains économistes et investisseurs de Wall Street plaident en faveur d'une baisse importante des taux d'intérêt de moitié de point, rares sont ceux qui soutiennent une baisse massive comme celle proposée par les sénateurs démocrates.

De telles baisses rapides pourraient effrayer les investisseurs et les économistes déjà nerveux, suscitant des questions comme "Quelles informations la Fed a-t-elle que nous n'avons pas ?"

La Fed abaisse habituellement les taux d'intérêt d'un quart de point, bien qu'elle ait opté pour des mesures plus radicales en cas d'urgence.

Par exemple, en 2008, la Fed a réduit les taux d'intérêt de trois quarts de point ou plus à trois reprises. Notamment, il s'agissait des mois précédant la pire crise financière depuis la Grande Dépression.

De même, la dernière baisse de taux de la Fed a été importante : en mars 2020, alors que les marchés financiers s'inquiétaient de la Covid, la Fed dirigée par Powell a réduit les taux d'un point entier.

Selon l'outil FedWatch Tool de CME Group, lundi, il y a 100 % de chances que la Fed baisse les taux d'intérêt mercredi. Les marchés à terme prévoient une probabilité de 37 % pour une baisse plus petite d'un quart de point et de 63 % pour une baisse de moitié de point, mais il n'y a aucune chance de baisse de trois quarts de point prévue.

