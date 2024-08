- Il annonce un duel télévisé.

Le candidat à l'élection présidentielle américaine Donald Trump (78 ans) a accepté de débattre avec la vice-présidente américaine Kamala Harris (59 ans) sur ABC. Lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago, l'ancien président a annoncé qu'il débattrait avec la nouvelle candidate démocrate à la présidence en septembre.

"Je pense qu'il est très important d'avoir des débats, et nous avons convenu avec Fox le 4 septembre. Nous avons convenu avec NBC le 10 septembre. Et nous avons convenu avec ABC le 25 septembre", a déclaré le candidat républicain.

Plus tard, l'équipe de Trump a clarifié sur X que les dates de débat correctes seraient "Fox News le 4 septembre, ABC le 10 septembre et NBC le 25 septembre".

Kamala Harris : "J'ai hâte"

En plus de l'annonce d'ABC selon laquelle Trump a accepté l'offre de débattre avec Harris le 10 septembre, Harris a également confirmé sa participation. "Eh bien, je suis ravie qu'il ait finalement accepté de débattre le 10 septembre. J'ai hâte. J'espère qu'il viendra", a-t-elle déclaré aux reporters sur le tarmac à Michigan, selon NBC News.

Harris a également abordé l'annonce sur X, écrivant : "J'ai entendu dire que Donald Trump a finalement accepté de débattre avec moi le 10 septembre. J'ai hâte."

Elle n'a pas abordé les deux autres dates proposées par Trump. Cependant, elle a reportedly déclaré aux reporters en marge de la tournée de campagne qu'elle était ouverte à des discussions sur un autre débat.

Donald Trump : "Des détails mineurs" doivent encore être réglés

Lors de sa conférence de presse improvisée dans l'État américain de Floride, Donald Trump a également déclaré que son équipe avait parlé aux dirigeants des réseaux de télévision, mais qu'il y avait encore "des détails mineurs" à régler, notamment le public et les lieux.

La date du débat ABC du 10 septembre avait été initialement convenue entre Trump et le président Joe Biden (81 ans) en mai, avant que Biden ne se retire de la course à la présidence de 2024. Trump a affirmé sur son réseau social le 2 août que son débat ABC "n'a plus lieu, car Biden n'y participe pas".

Malgré l'annonce initiale de Trump du 25 septembre comme date du débat ABC, son équipe a ultérieurement corrigé cela en 10 septembre. Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidence, accepte avec enthousiasme cette nouvelle date, déclarant : "J'ai hâte. J'espère qu'il viendra."

