- Il a ruiné l'harmonie dans sa sphère domestique à cause de ses engagements professionnels.

Jan Hofer (74 ans) se prépare pour son dernier tour de service en tant qu'animateur de "RTL Direkt" sur RTL+, le compte Instagram "RTL Aktuell" le remercie pour sa fidélité au fil des ans, annonçant son dernier show le 29 août. Dans une conversation avec "Redaktionsnetzwerk Deutschland", Hofer discute de sa décision de quitter le format d'information après trois ans et des raisons personnelles qui se cachent derrière.

"Ma vie quotidienne avec ma femme et mon fils en a beaucoup souffert", explique Hofer. Il a passé plus de la moitié de l'année à Berlin pour "RTL Direkt" tandis que sa famille réside sur Mallorca. "J'ai manqué de voir mon fils grandir, ce n'est pas drôle", se souvient-il. "Et les adieux émotionnels de lui chaque fois que je pars pour Berlin sont devenus plus longs et plus émotionnels. Les enfants peuvent être impitoyables, ils veulent leur papa." Hofer a navigué entre Berlin et Mallorca pendant quatre ans maintenant, où son fils fréquente également l'école.

"Il est maintenant fluide en quatre langues : l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le catalan", ajoute Hofer. Pour rester en forme pour son fils, il s'appuie sur l'aide d'un entraîneur personnel et des visites régulières à la salle de sport. "L'école de mon fils organise souvent des tournois de football avec les parents. La dernière fois que j'ai pu participer, il était incroyablement fier, mais pas tant que ça avant, et ce n'est pas bien."

En juin 2024, RTL a cité Hofer en disant : "Créer un tout nouveau format d'information sur une chaîne aussi importante était une tâche exaltante et stimulante. Il est maintenant temps pour moi de voir mon fils grandir, il n'a que huit ans et il veut jouer au football avec son papa plus souvent."

Hofer s'est marié avec sa partenaire plus jeune de 28 ans, Phong Lan, la mère de son fils, en octobre 2018, et leur fils est né en 2015. Hofer a trois autres enfants d'une relation antérieure.

Et maintenant pour Hofer ? Hofer, membre de l'équipe d'annonceurs de "Tagesschau" depuis 1985 et promu chef d'annonce en 2004, n'a pas prévu de grand au revoir pour "RTL Direkt". "Je ne pense pas que je vais enlever ma cravate cette fois-ci", dit-il. "Je vais probablement juste dire quelques mots et remercier mes collègues et les téléspectateurs. Le geste de la cravate a été mal compris, je n'ai rien contre les cravates, je pense que c'est un accessoire chic pour certaines occasions. Je voulais simplement montrer avec ce geste que je suis maintenant libre de toutes les contraintes que j'ai subies."

Après Hofer, Pinar Atalay (46 ans) sera le seul animateur principal de "RTL Direkt". Hofer et Atalay ont été en alternance en tant qu'animateurs depuis août 2021. Les responsabilités d'animateur temporaire seront assurées par Lothar Keller (59 ans), previously part of the extended moderation team of "RTL Nachtjournal".

