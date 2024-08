- Il a risqué sa fortune à produire le film.

Dans sa première incursion dans la série western "Horizon", l'icône cinématographique Kevin Costner (69 ans) réalise un projet qu'il caresse depuis la fin des années 80. Les studios américains traditionnels ayant refusé de financer sa vision western, Costner a personnellement investi au moins 38 millions de dollars dans le projet.

Dans "Horizon", Costner endosse les rôles principaux, assure la réalisation, la production et la coécriture du scénario. L'intrigue suit des pionniers blancs qui s'aventurent vers l'ouest en 1861, pénétrant sur le territoire apache et rencontrant une farouche résistance. Pendant ce temps, un cow-boy solitaire interprété par Costner entre en conflit avec une bande de hors-la-loi et doit traverser la nature sauvage aux côtés d'une femme énigmatique et d'un enfant sans défense, tandis que les survivants d'un massacre apache cruel préparent leur vengeance, déclenchant un cycle de violence sans fin.

Dans une interview accordée à l'hebdomadaire Spot on News, Costner explique pourquoi il a risqué ses propres ressources dans "Horizon" et aborde la critique de sa production. L'acteur western respecté se demande également comment il aurait navigué à l'époque.

Le dicton dans le cinéma est "Ne jamais investir son propre argent dans un projet". Manifestement, vous avez ignoré ce conseil. Pourquoi l'avez-vous ignoré ?

Costner : La sagesse conventionnelle suggère de ne pas investir dans les films. C'est un principe ancré, je suppose. Mais que se passe-t-il si tout le monde a tort ? Pour moi, c'est une réponse simple.

De nos jours, les films reposent heavily sur l'imagerie de synthèse pour des effets tels que les animaux et les flammes. Vous avez renoncé à cette technique dans "Horizon". Au lieu de cela, les acteurs ont physiquement traversé les paysagesshown dans le film.

Costner : En effet, ils y étaient.

Pourquoi avez-vous choisi de ne pas utiliser la CGI à la place de ces scènes ?

Costner : Cela semblait juste parce que ces paysages sont intacts. Nous savons dans notre cœur que ces endroits sont restés inchangés. L'endroit où nous avons tourné n'est pas un parc à thème. Ces événements se sont réellement déroulés. Le terrain a dicté nos mouvements et déterminé les moments appropriés. Le terrain a été à la fois un allié et un obstacle dangereux.

La réception de "Horizon" a été mitigée, contenant à la fois des critiques positives et négatives. Avez-vous rencontré cette publicité défavorable et examinez-vous de telles critiques ?

Costner : Je ne les lis généralement pas. Je reconnais que certains spectateurs ont pu être confus par le film, car j'ai essayé d'expliquer qu'il fait partie d'une série de quatre films et que le premier épisode pose les bases des trois suivants. Mais mes explications peuvent ne pas aller très loin.

Je ne m'attends pas à ce que le succès du film détermine sa fin. Je suis déterminé à terminer le projet une fois le quatrième film produit, et chaque film conserve sa tension tout en préparant le suivant. L'histoire complète aura plus de sens lorsqu'elle sera vue comme un ensemble. J'ai confiance dans l'histoire complète et je passe beaucoup de temps à façonner chaque chapitre.

Au-delà de la direction de "Horizon", vous incarnez également l'un des personnages principaux. Qui est Hayes ?

Costner : Hayes est un cow-boy typique de l'Ouest, qui gagne sa vie à cheval. Ses seuls biens sont une selle, des couvertures, des sacoches de selle et ses vêtements. Certains peuvent le voir comme romantique, mais il n'était qu'un travailleur. Il gagnait sa vie en s'occupant des chevaux, en rassemblement de bétail et pouvait être embauché pour diverses tâches.

Cependant, Hayes a également un passé violent. Les difficultés de la vie à l'ouest pouvaient amener le pire chez certains individus.

Quelles sont vos compétences de western, quelles sont vos compétences de cow-boy ?

Costner : Je pourrais être un cow-boy professionnel, mais pas un cow-boy de rodéo. Je suis en deçà des professionnels. Certains individus me perçoivent comme un excellent cavalier, et j'accepterai le compliment. Cependant, je ne me considère pas comme un cavalier exceptionnel en présence d'un cavalier doué.

