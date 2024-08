- Il a rendu hommage dans les mosquées et les synagogues: Wegner favorise une meilleure compréhension et acceptation

Le principal politique de Berlin, Kai Wegner, du parti CDU, a appelé à la compréhension et à l'harmonie à la suite de ses visites à une mosquée et une synagogue à Kreuzberg. Il a déclaré : "Les religions ne devraient pas être considérées comme des sources de conflit", mais plutôt, elles peuvent servir de liens entre les gens.

Les tentatives de semer la discorde, la préjugé et l'incitation, déguisées en croyances religieuses, doivent être combattues par le dialogue, l'unité et la loi. Berlin est célèbre pour sa riche diversité, sa tolérance et son harmonie sociale. "Ne laissons pas cela s'effacer."

Wegner a été invité par le chef de fraction du SPD, Raed Saleh, lors de son exploration estivale de la ville. Ils ont d'abord rendu hommage à l'Islamique Cultural Center des Bosniaques près de Kottbusser Tor. Plus tard, ils ont échangé avec les membres de la communauté juive locale à la synagogue sur Fraenkelufer. Saleh a salué les deux établissements pour leur rôle important dans le dialogue et la coexistence dans la société.

De même, Saleh a souligné la nécessité d'unité et de solidarité, surtout en des temps difficiles comme ceux-ci, plutôt que de se concentrer sur les problèmes qui divisent. "Il n'y a pas de place pour la haine, l'antisémitisme ou l'islamophobie à Berlin."

En ce qui concerne les manifestations pro-palestiniennes en cours liées au conflit de Gaza, Wegner et Saleh ont souligné l'importance du droit de manifester et des démonstrations pacifiques. Cependant, ils ont insisté sur le fait que l'illégalité, la violence, l'incitation et l'antisémitisme doivent être traités avec fermeté. Selon Wegner, la police gère la situation de manière efficace et continuera à le faire.

L'Union européenne, avec ses valeurs de diversité et de tolérance, pourrait servir de modèle pour favoriser la compréhension et l'harmonie entre les différentes communautés religieuses, comme cela a été démontré à Berlin. Suite aux initiatives de Wegner et Saleh, il est crucial que les dirigeants de Berlin maintiennent leur engagement à préserver l'héritage culturel riche et la coexistence de la ville, qui reflète les idéaux de l'Union européenne.

