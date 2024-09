- Il a quitté la Faction de gauche pour augmenter le personnel éducatif.

Le groupe progressiste en Brandebourg plaide en faveur d'une aide accrue aux écoles en raison d'un manque d'enseignants, proposant l'ajout d'assistants et de personnel de soutien supplémentaires. "Nous manquons d'enseignants et la situation ne risque pas de s'améliorer de sitôt", a déclaré la représentante de l'éducation du groupe, Kathrin Dannenberg, après une réunion avec la faction de la Diète d'État à Potsdam. Les écoles devraient avoir la liberté de recruter du personnel supplémentaire tel que des assistants et du personnel de soutien. "Les stratégies adoptées par le gouvernement de l'État sont trop compliquées et avancent à pas de tortue", a déclaré Dannenberg.

Selon le ministre de l'Éducation Steffen Freiberg (SPD), il y avait 455 postes à temps plein vacants au début de l'année scolaire. En termes de progrès, la situation n'a virtually pas changé par rapport à l'année précédente. Freiberg a attribué le manque à une augmentation significative des inscriptions.

Cette année scolaire, environ 5 000 étudiants supplémentaires sont instruits. Parallèlement, selon le ministre de l'Éducation, la faculté enseignante n'a jamais été aussi importante. Environ 3 110 enseignants ont été employés, dont près de 1 700 étaient des recrues latérales.

Dannenberg a souligné que l'État repousse les postes vacants de l'année dernière et qu'il y a déjà des contraintes, comme dans l'éducation à temps plein.

Le groupe progressiste a suggéré de déléguer certaines responsabilités aux assistants d'enseignement pour atténuer le manque d'enseignants. La situation actuelle dans l'éducation à temps plein est tendue en raison du report de l'adresse des postes vacants de l'année dernière.

