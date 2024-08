Il a présenté sa propre initiative d'échange aux États-Unis par Reus.

À Dortmund, Marco Reus n'avait plus d'options, il a donc dû changer d'équipe pour poursuivre son parcours de footballeur. Cela l'a conduit, ainsi que sa famille, aux États-Unis. Il fait maintenant partie des Los Angeles Galaxy, comme l'a annoncé leur directeur général, Will Kuntz.

Le transfert de Marco Reus aux Los Angeles Galaxy a été initié par le joueur lui-même. Selon le directeur général Will Kuntz lors de la présentation de Reus à Los Angeles, "j'ai reçu un appel de son équipe alors que j'étais par hasard sur une terrasse sur le toit à Cologne, demandant si j'étais intéressé à signer Marco pour les Galaxy." Reus et le Borussia Dortmund n'ont pas renouvelé leur contrat, qui était sur le point d'expirer à la fin de la saison précédente après un séjour de douze ans. Le double Ballon d'Or allemand a signé un contrat de deux ans et demi avec les Los Angeles Galaxy.

"J'ai choisi de ne pas prolonger mon contrat à Dortmund et de réfléchir à mes prochaines étapes. Il était clair que je voulais continuer à jouer au football", a déclaré Reus. "Ma décision n'était pas de continuer en Allemagne ou en Europe. J'ai eu mon premier contact avec les Galaxy en mai", a déclaré le footballeur professionnel de 35 ans. "J'avais d'autres options à explorer, mais je suis resté loyal. C'était ma dernière chance de m'immerger dans une nouvelle culture et un nouvel environnement."

Cependant, le transfert en Major League Soccer n'a pas été sans obstacles. Le Charlotte FC détenait les droits d'un éventuel transfert aux États-Unis et devait être indemnisé financièrement. "Ils nous ont dit, 'Donnez-nous ce que nous voulons, ou Marco ne rejoint pas la MLS.' Il y a des règles pour une raison, mais c'est frustrant dans un moment comme celui-ci", a déclaré Kuntz. "Mais d'habitude, vous devez convaincre un joueur de rejoindre, et nous sommes ravis qu'il l'ait voulu et nous ait contactés."

Le rôle de Marco Reus au leader actuel de la conférence de l'Ouest, les Los Angeles Galaxy, n'est toujours pas défini. Cela sera discuté lors de conversations avec l'entraîneur Greg Vanney avant son potentiel

