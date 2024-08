- Il a obtenu une victoire significative.

Avec deux nouvelles productions sur Netflix, le prince Harry (39 ans) et Meghan Markle (43 ans) s'apprêtent à offrir un aperçu de leur vie personnelle. Selon "The Sun on Sunday", le tournage de la série de polo de Harry et du programme culinaire de Meghan est déjà en cours. Malheureusement, il semble que leurs fans ne pourront pas obtenir le niveau d'intimité escompté.

Selon la publication, le prince Harry aurait apparemment rejeté les souhaits de Meghan concernant une question cruciale. Leurs enfants, Archie (5 ans) et Lilibet (3 ans), ne feront pas d'apparitions dans les émissions, qui font partie d'un accord de grande envergure avec le service de streaming. De plus, Meghan a choisi de filmer sa série culinaire chez un voisin plutôt que dans leur domicile de Montecito.

perspectives variées sur la vie privée

Selon le rapport, c'est principalement Harry qui insiste sur la protection de la vie privée des enfants et sur leur éloignement des projecteurs. Ayant grandi sous la surveillance publique lui-même, le prince souhaite éviter à ses propres enfants de subir le même sort. Inversement, Meghan semble avoir une opinion différente et souhaite passer du temps avec ses enfants pendant le processus de tournage. "Harry et Meghan n'ont pas toujours été d'accord sur la mesure dans laquelle leurs enfants devaient être exposés aux médias, mais dans ce cas, Harry a indiscutablement eu gain de cause", a confié une source au journal.

images rares d'Archie et Lilibet

Depuis la naissance d'Archie en mai 2019, le prince Harry et Meghan Markle gèrent leur vie publique et leurs enfants différemment des autres membres de la famille royale. Avant de se retirer en tant que membres de la famille royale en activité, leur fils Archie n'avait été présenté que sur quelques photos officielles - par exemple, son baptême et une tournée en Afrique du Sud. Depuis leur déménagement aux États-Unis, ces images se font de plus en plus rares. Leur fille Lilibet, née en juin 2021, a encore moins d'images officielles en circulation.

Dans leur émission Netflix "Harry & Meghan", diffusée en décembre 2022, leurs enfants sont brièvement apparus dans quelques scènes. Les dates de sortie de leurs nouveaux shows Netflix n'ont toujours pas été révélées.

