- Il a investi des sommes énormes dans des entreprises de transport saxones.

Le département des Transports de Saxe a accordé une aide financière massive à plusieurs entreprises de transport dans l'État libre. Le ministère des Transports de Saxe a annoncé que l'Autorité des Transports de Dresde (DVB) recevra une somme totale de 30 millions d'euros, principalement pour l'achat de nouveaux bus et tramways. La répartition des fonds prévoit 14,4 millions d'euros pour l'achat de sept nouveaux véhicules de tramway.

De plus, la DVB attend une aide supplémentaire de 5,8 millions d'euros. Environ 15,3 millions d'euros seront également consacrés à l'acquisition de 45 bus articulés à émission zéro pour agrandir la flotte de transport de la capitale de l'État et réduire les émissions de dioxyde de carbone. Ces améliorations de l'infrastructure sont soutenues par l'État libre à l'aide de fonds fédéraux et étatiques.

Soutien au secteur des transports en Saxe

D'autres entreprises de transport en Saxe bénéficient également d'une part de l'aide financière pour les bus écologiques. La société RegioBus Mittelsachsen GmbH à Mittweida recevra environ 3,8 millions d'euros, principalement pour l'achat de douze bus standard et cinq bus midi équipés de moteurs électriques à batterie.

La société Regionalverkehr Westsachsen GmbH à Zwickau recevra environ 4,1 millions d'euros, qui seront utilisés pour l'acquisition de cinq minibus, trois bus standard et 51 bus électriques pour ses lignes.

La société Regionalverkehr Erzgebirge GmbH à Annaberg-Buchholz bénéficiera d'un investissement d'environ 1,6 million d'euros, principalement pour l'achat de cinq minibus électriques, six bus standard, deux bus articulés standard et six grands bus standard.

Selon le ministre des Transports de Saxe, Martin Dulig, "cette aide financière permet aux entreprises de transport de se conformer aux réglementations fédérales concernant l'achat de véhicules routiers respectueux de l'environnement, tout en soutenant nos efforts pour atteindre nos objectifs de protection de l'environnement et de la

