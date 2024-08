Il a été victime d'une autre agression.

Après les jours de gloire de Versailles, le sport équestre lutte pour retrouver son image. La prochaine vidéo "répugnante" d'une championne du monde frappant son cheval réchauffe les émotions seulement quatre semaines après le scandale de maltraitance impliquant Charlotte Dujardin. D'autres sont censées suivre. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout cela ?

Derrière l'histoire, il y a peu à dire. Un palefrenier de la cavalière de dressage Carina Cassoe Krüth filme son travail d'entraînement sur demande de son patron en 2022. On y voit notamment la championne du monde par équipe, Cassoe Krüth, frapper les fesses droites de sa jument Danciera avec un fouet à deux reprises de toute sa force. Deux ans plus tard, le palefrenier quitte son employeur dans des circonstances conflictuelles, et quelques jours plus tard, la vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. Coïncidence ?

Non, dit Isabell Werth, il n'y a pas beaucoup de coïncidences là-dedans. "Il ne s'agit pas du bien-être animal", a déclaré la cavalière la plus titrée de l'histoire à SID : "Si c'était pour documenter la manipulation complètement incorrecte et inutile du cheval, la vidéo aurait été transmise directement aux autorités compétentes, pas deux ans plus tard." Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, et il n'est pas difficile de deviner que l'orgueil personnel est en jeu. De même, dans le cas de Charlotte Dujardin, triple championne olympique, vue en train de frapper les jambes de son cheval avec un fouet dans une vidéo. Les rapports sur la date de tournage de la vidéo divergent, peut-être deux ans, peut-être quatre. Elle n'est devenue publique que deux jours avant le début des Jeux olympiques de Paris. Coïncidence ?

Isabell Werth parle d'un "échec humain" de ce qui est vu sur les vidéos, un comportement qui "ne devrait jamais se produire dans le partenariat avec le cheval". Un cheval doit être corrigé dans son éducation, "mais pas avec brutalité et violence brute". C'est inutile, inefficace, complètement incorrect, mais : "Si vous voulez vraiment aider le cheval, vous devez intervenir immédiatement, pas deux ans plus tard."

Malgré la motivation douteuse derrière la publication des vidéos, les dommages pour le sport ne peuvent être niés. Surtout depuis que de tels cas se produisent de plus en plus fréquemment ces derniers temps. En décembre 2023, par exemple, la chaîne de télévision danoise TV2 a rendu publiques des images choquantes des méthodes d'entraînement du cavalier Andreas Helgstrand, et en février 2024, la FEI a parlé de "vidéos choquantes et répugnantes" des méthodes d'entraînement du cavalier de dressage américain Cesar Parra.

"La situation est très négative et déprimante pour notre sport", a déclaré Monica Theodorescu à SID à Paris. Déprimante et surtout dangereuse, car le sport équestre doit sans cesse prouver sa valeur olympique. Incidentellement, les saut

