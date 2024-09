Il a été soumis à un traitement de trois ans.

La Deutsche Bahn est sur le point de subir une transformation majeure, plus profonde que prévu initially. Comme l'a déclaré un représentant du gouvernement, "Nous examinons un processus de redéveloppement de trois ans dans l'ensemble de l'entreprise". Dans les cercles de l'industrie ferroviaire, cette transformation est considérée comme une mesure drastique, connue en interne sous le nom de "Projet S3". L'annonce de l'entreprise d'éliminer environ 30 000 postes administratifs sur une période de cinq ans ne suffira peut-être pas pour cette transformation. Il y a également une possibilité de réduire les connexions de train à longue distance, une mesure que l'entreprise a précédemment niée. Après environ trois ans, la Deutsche Bahn est attendue pour revenir à la rentabilité.

La raison de cela est que les services locaux et à longue distance, ainsi que le réseau, ont tous accumulé des pertes récemment. DB Cargo, la filiale de fret, est en crise depuis longtemps et ne peut plus recevoir de soutien de l'entreprise en raison de la pression de l'UE.

Le ministre fédéral des Transports, Volker Wissing, a prévu une conférence de presse pour dans deux jours, suite aux élections d'État en Thuringe et en Saxe. Wissing a laissé entendre que se concentrer uniquement sur la restructuration du réseau, comme suggéré dans l'invitation à la conférence, ne suffirait plus. Des changements économiques et organisationnels seraient également nécessaires. Le porte-parole de Wissing est resté muet sur les détails, tandis que la SNCF refusait de commenter mais avait précédemment déclaré son intention de fonctionner plus efficacement.

La Deutsche Bahn pousse actuellement pour la vente de sa filiale internationale de logistique, Schenker, qui pourrait générer environ 14 milliards d'euros. Schenker est le seul grand générateur de profits pour l'entreprise publique. Avec la vente, l'entreprise pourrait gagner un peu de temps pour son processus de transformation.

Le programme d'économies proposé pour aider la transformation de la Deutsche Bahn devrait inclure à la fois des changements économiques et organisationnels. Malgré la vente de sa filiale internationale de logistique, Schenker, pour environ 14 milliards d'euros, la Deutsche Bahn doit encore trouver un moyen de rendre ses opérations principales rentables.

